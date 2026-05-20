Тендер ОсОО "Алтынкен" на инженерные изыскания хвостохранилища

Общая информация о тендере Заказчик: ОсОО "Алтынкен" (ИНН: 00504200610034). Форма проведения: Открытый тендер. Срок выполнения работ: 45 календарных дней.

1. Наименование проекта и основные задачи

Проект: Выполнение инженерно-изыскательских работ по проекту наращивания и расширения флотационного хвостохранилища.

Основные задачи подрядчика:

Инженерно-геологические изыскания существующей хвостовой дамбы. Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания площадки для новых сооружений, связанных с наращиванием и расширением хвостохранилища.

2. Требования к участникам

К участию в тендере приглашаются квалифицированные организации, соответствующие следующим критериям:

Наличие действующей профильной лицензии. Документально подтвержденный опыт реализации аналогичных проектов. Наличие в штате квалифицированных специалистов. Финансовая устойчивость компании. Отсутствие судебных споров и иных правовых ограничений.

3. Критерии оценки предложений

Выбор победителя будет производиться на основе комплексной оценки по следующим параметрам:

Предложенная стоимость (цена). Качество технического решения. Сроки выполнения работ. Опыт компании на рынке. Квалификация заявленного персонала.

4. Порядок подачи заявок и условия

Период приема документов: с 20 мая 2026 года по 28 мая 2026 года. Способ подачи: Направление тендерной заявки на электронную почту atkbjyx@gmail.com.

Особые условия: Заказчик оставляет за собой право отклонить любое или все поступившие предложения без объяснения причин.

5. Контактная информация

Адрес заказчика: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, ул. Кудряшова, 18. Тел./факс: +996-3135-52509

Контактные лица: