Тендер ОсОО "Алтынкен" на инженерные изыскания хвостохранилища

Общая информация о тендере

Заказчик: ОсОО "Алтынкен" (ИНН: 00504200610034).

Форма проведения: Открытый тендер.

Срок выполнения работ: 45 календарных дней.

1. Наименование проекта и основные задачи

Проект: Выполнение инженерно-изыскательских работ по проекту наращивания и расширения флотационного хвостохранилища.

Основные задачи подрядчика:

  1. Инженерно-геологические изыскания существующей хвостовой дамбы.
  2. Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания площадки для новых сооружений, связанных с наращиванием и расширением хвостохранилища.

2. Требования к участникам

К участию в тендере приглашаются квалифицированные организации, соответствующие следующим критериям:

  1. Наличие действующей профильной лицензии.
  2. Документально подтвержденный опыт реализации аналогичных проектов.
  3. Наличие в штате квалифицированных специалистов.
  4. Финансовая устойчивость компании.
  5. Отсутствие судебных споров и иных правовых ограничений.

3. Критерии оценки предложений

Выбор победителя будет производиться на основе комплексной оценки по следующим параметрам:

  1. Предложенная стоимость (цена).
  2. Качество технического решения.
  3. Сроки выполнения работ.
  4. Опыт компании на рынке.
  5. Квалификация заявленного персонала.

4. Порядок подачи заявок и условия

  1. Период приема документов: с 20 мая 2026 года по 28 мая 2026 года.
  2. Способ подачи: Направление тендерной заявки на электронную почту atkbjyx@gmail.com.

Особые условия: Заказчик оставляет за собой право отклонить любое или все поступившие предложения без объяснения причин.

5. Контактная информация

  1. Адрес заказчика: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, ул. Кудряшова, 18.
  2. Тел./факс: +996-3135-52509

Контактные лица:

  1. Лай Чжэнго: +996 701 886 460
  2. Ипантьев А. А.: +996 701 886 291 (E-mail: aipantev@mail.ru)


