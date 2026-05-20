Тендер ОсОО "Алтынкен" на инженерные изыскания хвостохранилища

Общая информация о тендере
Заказчик: ОсОО "Алтынкен" (ИНН: 00504200610034).
Форма проведения: Открытый тендер.
Срок выполнения работ: 45 календарных дней.
1. Наименование проекта и основные задачи
Проект: Выполнение инженерно-изыскательских работ по проекту наращивания и расширения флотационного хвостохранилища.
Основные задачи подрядчика:
- Инженерно-геологические изыскания существующей хвостовой дамбы.
- Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания площадки для новых сооружений, связанных с наращиванием и расширением хвостохранилища.
2. Требования к участникам
К участию в тендере приглашаются квалифицированные организации, соответствующие следующим критериям:
- Наличие действующей профильной лицензии.
- Документально подтвержденный опыт реализации аналогичных проектов.
- Наличие в штате квалифицированных специалистов.
- Финансовая устойчивость компании.
- Отсутствие судебных споров и иных правовых ограничений.
3. Критерии оценки предложений
Выбор победителя будет производиться на основе комплексной оценки по следующим параметрам:
- Предложенная стоимость (цена).
- Качество технического решения.
- Сроки выполнения работ.
- Опыт компании на рынке.
- Квалификация заявленного персонала.
4. Порядок подачи заявок и условия
- Период приема документов: с 20 мая 2026 года по 28 мая 2026 года.
- Способ подачи: Направление тендерной заявки на электронную почту atkbjyx@gmail.com.
Особые условия: Заказчик оставляет за собой право отклонить любое или все поступившие предложения без объяснения причин.
5. Контактная информация
- Адрес заказчика: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, ул. Кудряшова, 18.
- Тел./факс: +996-3135-52509
Контактные лица:
- Лай Чжэнго: +996 701 886 460
- Ипантьев А. А.: +996 701 886 291 (E-mail: aipantev@mail.ru)