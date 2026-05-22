В Панфиловке открыли отреставрированный памятник генералу-майору Панфилову

В селе Панфиловском Чуйской области Кыргызской Республики состоялась торжественная церемония открытия отреставрированного памятника Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову - легендарному командиру 316-й стрелковой дивизии.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов, руководитель представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев, внучка генерала Панфилова Алуа Байкадамова, советник полпреда президента КР в Чуйской области Самат Кожобергенов, ректор Кыргызско-Российского Славянского университета Сергей Волков, председатель Совета директоров фонда Central Asia Capital Антон Собин, аким Панфиловского района Бекмаат Масаидов, председатель Совета ветеранов Панфиловского района Курманкалый Орозов, жители района, ветераны, молодёжь и представители общественных организаций. Видеообращение участникам церемонии направил директор литейной мастерской "Дубровин" Иван Дубровин.

В рамках церемонии состоялись возложение цветов к памятнику, минута молчания, исполнение государственных гимнов Кыргызстана и России, а также патриотическая концертная программа. Для гостей были организованы выставка "Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны" и мультимедийный проект "Панфиловцы". После завершения официальной части участники мероприятия посетили музей имени Ивана Панфилова.

В своём выступлении Посол России Сергей Вакунов отметил, что открытие памятника является не только данью уважения легендарному командиру и бойцам-панфиловцам, но и важным символом общей исторической памяти народов Кыргызстана и России.

По его словам, именно на кыргызской земле в 1941 году была сформирована 316-я стрелковая дивизия под командованием Ивана Панфилова, основу которой составили представители разных национальностей, объединённые общей целью - защитой Родины.

Посол подчеркнул, что дивизия Панфилова в ходе битвы за Москву удерживала линию обороны протяжённостью 41 километр и нанесла серьёзный урон немецко-фашистским войскам.

"Бойцы сражались насмерть, проявляя беспримерное мужество и самоотверженность. Сам Иван Васильевич погиб на подступах к Москве вместе со своими солдатами", - отметил Сергей Вакунов.

Отдельно глава российской дипмиссии напомнил о человечном отношении генерала к бойцам.

"Панфилов был командиром, которого солдаты называли "Батей". Его уважали за простоту, справедливость и умение вселить веру в победу даже в самые тяжёлые минуты", - подчеркнул дипломат.

Сергей Вакунов также процитировал известную надпись, оставленную панфиловцами на стенах Рейхстага в 1945 году: "Мы - панфиловцы. Спасибо, Батя, за валенки". Эти слова стали символом народной памяти о командире и фронтовом братстве.

Посол отметил, что реставрация памятника стала возможной благодаря совместным усилиям государственных структур, общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан.

"Мы продолжаем бережно хранить память о поколении победителей и передавать её молодёжи. Село Панфиловское остаётся местом памяти, объединяющим наши народы и страны", - заявил он.

Посол выразил благодарность фонду Central Asia Capital, литейной мастерской "Дубровин", коллективу Кыргызско-Российского Славянского университета, а также руководству Панфиловского района за вклад в реализацию проекта.

Как сообщили организаторы, идея реставрации возникла по инициативе студента КРСУ Максима Белова, который обратил внимание на неудовлетворительное состояние памятника. Инициативу поддержал ректор университета Сергей Волков. Работы по восстановлению стартовали в марте 2025 года в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Наша задача - поддерживать и развивать такие инициативы. Я сам восстанавливал памятники в Волгограде, когда был студентом. А сейчас мы вместе со студентами КРСУ восстанавливаем их в Кыргызстане", - отметил Сергей Волков.

Монумент долгие годы находился в плачевном состоянии: были повреждены постамент и облицовка, разрушены гранитные плиты, отсутствовала информационная табличка.

В рамках первого этапа реконструкции была благоустроена прилегающая территория: установлены скамейки и освещение, появились детская и спортивная площадки. Специалист из Екатеринбурга Иван Дубровин выполнил очистку монумента, перепатинирование и нанесение защитного покрытия. Также была изготовлена и установлена новая бронзовая информационная табличка. Реставрацию монумента обеспечил сталелитейный завод Свердловской области.

Памятник был создан по инициативе председателя местной парторганизации Кенешбека Кокоева. Средства на его установку собирали жители села, многие из которых потеряли на фронте родных и близких.

Автором монумента стал московский скульптор Эдуард Барклай - супруг известной советской певицы Майи Кристалинской. По воспоминаниям современников, Барклай и Кристалинская несколько недель жили в доме Кокоева, работая над проектом памятника. Финансирование и направление московских специалистов тогда были согласованы на высоком государственном уровне - разрешение на создание монумента Кокоев сумел получить, дойдя до второго лица в СССР Михаила Суслова.

С этим местом связана и история формирования 316-й стрелковой дивизии под командованием Ивана Панфилова. Именно отсюда, со станции Каинды, многие бойцы отправлялись сначала в Казахстан, а затем на фронт Великой Отечественной войны.

Надо отметить , что до нынешнего этапа восстановления памятника, было множество попыток и местного населения и общественников попытаться спасти уникальный комплекс. Представители Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш" на протяжении многих лет инициировали субботники и проводили акцию "Сохраним памятники Победы – Кыргызстан!", стараясь привлечь внимание общественности и властей к необходимости восстановления мемориала.

Поисковики также выступали за то, чтобы отметить вклад Кенешбека Кокоева - инициатора создания уникального памятника. По их словам, именно благодаря его настойчивости удалось добиться согласования проекта на самом высоком уровне в СССР.

Активисты движения направляли обращения в различные государственные органы и общественные организации Кыргызстана и России. На место неоднократно приезжали министры и лидеры политических партий, однако вопрос реставрации долгое время не решался.

Позже поисковому движению удалось добиться поддержки Посольства России в Кыргызстане. После этого декан факультета архитектуры, строительства и дизайна КРСУ Равиль Муксинов провёл обследование памятника. По итогам экспертизы было подготовлено заключение о необходимости срочной реставрации и аварийном состоянии объекта.

Искусствоведы и архитекторы отмечают, что "сам архитектурный комплекс был очень грамотно встроен в природный ландшафт, а памятник Ивану Панфилову по праву считается одним из самых величественных и красивых мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне в Кыргызстане."

Поисковики подчёркивают важность преемственности в деле сохранения исторической памяти, поскольку последовательная работа помогает не допустить искажения истории.

На церемонии жители села делились воспоминаниями о том, как их родители и родственники участвовали в создании мемориального комплекса в начале 1970-х годов, закладывали фундамент и участвовали в строительстве. Для многих семей это стало частью личной истории.

" Мы рады, что памятник отреставрировали. Если раньше жители села приходили туда семь в дни празднования 9 Мая, то после реконструкции территория получила новую жизнь. Теперь сюда будут приходить семьи с детьми - на детскую площадку, школьники и молодёжь - на воркаут-площадку, а также жители села для отдыха и прогулок"- пояснили поисковики.

Вместе с тем общественники выразили надежду, что в селе будет проведена серьёзная воспитательная и разъяснительная работа с детьми и подростками о бережном отношении к памятным местам, недопустимости , вандализма и нанесения надписей на стены мемориального комплекса.

Кроме того, по мнению активистов, необходимо вернуться к обсуждению вопроса установки видеокамер, ограждения и организации постоянной охраны памятника. Также предлагается придать мемориальному комплексу статус объекта республиканского значения, что позволило бы предусмотреть финансирование для содержания территории и работы охраны.