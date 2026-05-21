Кыргызстан завоевал 14 медалей на чемпионате Азии и Океании по самбо

Кыргызстанские спортсмены успешно выступили на чемпионате Азии и Океании по самбо среди кадетов, который завершился в казахстанском городе Актау. Международный турнир прошёл под эгидой Международной федерации самбо (FIAS) и собрал сильнейших участников из разных стран региона.

По итогам соревнований сборная Кыргызстана завоевала 14 медалей - три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых, подтвердив высокий уровень подготовки молодых отечественных атлетов.

Золотые награды в своих весовых категориях выиграли Малика Бекказиева (до 47 кг), Жибек Тобокелова (до 50 кг) и Гияз Кенжебеков (до 79 кг).

Всего на турнире были разыграны медали в 18 весовых категориях. Успешное выступление кыргызстанской команды стало значимым результатом и в очередной раз подчеркнуло высокий потенциал молодых самбистов страны на международной арене.