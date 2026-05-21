Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.50 - 102.50

Кыргызстан завоевал 14 медалей на чемпионате Азии и Океании по самбо

128  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанские спортсмены успешно выступили на чемпионате Азии и Океании по самбо среди кадетов, который завершился в казахстанском городе Актау. Международный турнир прошёл под эгидой Международной федерации самбо (FIAS) и собрал сильнейших участников из разных стран региона.

По итогам соревнований сборная Кыргызстана завоевала 14 медалей - три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых, подтвердив высокий уровень подготовки молодых отечественных атлетов.

Золотые награды в своих весовых категориях выиграли Малика Бекказиева (до 47 кг), Жибек Тобокелова (до 50 кг) и Гияз Кенжебеков (до 79 кг).

Всего на турнире были разыграны медали в 18 весовых категориях. Успешное выступление кыргызстанской команды стало значимым результатом и в очередной раз подчеркнуло высокий потенциал молодых самбистов страны на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458726
Теги:
самбо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  