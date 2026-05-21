Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.50 - 102.50

Беглый экс-зять Масимова может стать фигурантом еще одного уголовного дела

104  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Находящийся в международном розыске Азамат Капенов - бывший зять экс-главы КНБ Карима Масимова - может быть причастен к ещё одному уголовному делу, которое было закрыто в период всесилия его высокопоставленного тестя. Об этом в своем Telegram-канале "Kozachkov offside" сообщил известный казахстанский журналист-расследователь Михаил Козачков.

По данным журналиста, за развитием карьеры и изменениями в биографии Капенова стоял его брак с дочерью Масимова, Тамиллой Карим. До женитьбы Капенов был обычным коммерсантом, имевшим судимость за хулиганство, однако после смены семейного статуса суд полностью оправдал его за уже отбытое преступление. В настоящее время в отношении него возобновлено уголовное дело за превышение должностных полномочий и хищения, однако Козачков указывает на существование и других скрытых эпизодов.

В частности, журналист обнародовал детали инцидента, произошедшего в октябре 2020 года. По его сведениям, Капенов в сопровождении мужчин спортивного телосложения ворвался в офис крупной логистической компании ТОО "Kaz-Z Rail Logistics". Возглавлявший тогда предприятие Максат Шанкибаев подвергся избиению и угрозам оружием. Под дулом пистолета руководителя заставили подписать документы о назначении на пост его первого заместителя с правом подписи бывшего сотрудника фирмы.

После инцидента Шанкибаев обратился в правоохранительные органы, и Департамент полиции зарегистрировал уголовное дело по статье "Самоуправство". Сам Капенов во время допроса утверждал, что относился к предпринимателю "как старший брат" и просто пришёл поговорить после того, как тот разорвал с ним связи. Позже потерпевший внезапно направил в полицию новое заявление, указав, что ни к кому претензий не имеет, на основании чего следователь закрыл дело.

Михаил Козачков подчеркнул, что это странное прекращение расследования, когда потерпевший резко изменил показания после угроз пистолетом, произошло именно в тот период, когда КНБ руководил Карим Масимов. Журналист не исключил, что Генеральная прокуратура Казахстана может повторно изучить материалы данного расследования и отменить постановление о его прекращении, что повлечёт за собой новые разбирательства в отношении Капенова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458742
Теги:
Казахстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  