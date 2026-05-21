Беглый экс-зять Масимова может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Находящийся в международном розыске Азамат Капенов - бывший зять экс-главы КНБ Карима Масимова - может быть причастен к ещё одному уголовному делу, которое было закрыто в период всесилия его высокопоставленного тестя. Об этом в своем Telegram-канале "Kozachkov offside" сообщил известный казахстанский журналист-расследователь Михаил Козачков.

По данным журналиста, за развитием карьеры и изменениями в биографии Капенова стоял его брак с дочерью Масимова, Тамиллой Карим. До женитьбы Капенов был обычным коммерсантом, имевшим судимость за хулиганство, однако после смены семейного статуса суд полностью оправдал его за уже отбытое преступление. В настоящее время в отношении него возобновлено уголовное дело за превышение должностных полномочий и хищения, однако Козачков указывает на существование и других скрытых эпизодов.

В частности, журналист обнародовал детали инцидента, произошедшего в октябре 2020 года. По его сведениям, Капенов в сопровождении мужчин спортивного телосложения ворвался в офис крупной логистической компании ТОО "Kaz-Z Rail Logistics". Возглавлявший тогда предприятие Максат Шанкибаев подвергся избиению и угрозам оружием. Под дулом пистолета руководителя заставили подписать документы о назначении на пост его первого заместителя с правом подписи бывшего сотрудника фирмы.

После инцидента Шанкибаев обратился в правоохранительные органы, и Департамент полиции зарегистрировал уголовное дело по статье "Самоуправство". Сам Капенов во время допроса утверждал, что относился к предпринимателю "как старший брат" и просто пришёл поговорить после того, как тот разорвал с ним связи. Позже потерпевший внезапно направил в полицию новое заявление, указав, что ни к кому претензий не имеет, на основании чего следователь закрыл дело.

Михаил Козачков подчеркнул, что это странное прекращение расследования, когда потерпевший резко изменил показания после угроз пистолетом, произошло именно в тот период, когда КНБ руководил Карим Масимов. Журналист не исключил, что Генеральная прокуратура Казахстана может повторно изучить материалы данного расследования и отменить постановление о его прекращении, что повлечёт за собой новые разбирательства в отношении Капенова.