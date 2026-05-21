Айваз Оморканов избран новым президентом НОК Кыргызстана

Национальный олимпийский комитет (НОК) Кыргызстана избрал нового руководителя - им стал 29-летний Айваз Оморканов. Выборы прошли 11 мая в Бишкеке.

Изначально на пост президента НОК претендовали три кандидата: Элмурза Сатыбалдиев, Нурдин Букуев и сам Оморканов. Однако в день голосования в бюллетене остался только один кандидат, который и был единогласно избран новым главой олимпийского комитета.

Айваз Оморканов с 2021 года занимает должность вице-президента и члена совета Международной федерации хоккея (IIHF), а также является генеральным секретарём Федерации хоккея Кыргызстана.

На посту руководителя НОК он сменил Умбеталы Кыдыралиева, который возглавлял комитет после Олимпийских игр в Париже, но в марте текущего года покинул должность по собственному желанию.