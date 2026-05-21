Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.50 - 102.50

Айваз Оморканов избран новым президентом НОК Кыргызстана

226  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный олимпийский комитет (НОК) Кыргызстана избрал нового руководителя - им стал 29-летний Айваз Оморканов. Выборы прошли 11 мая в Бишкеке.

Изначально на пост президента НОК претендовали три кандидата: Элмурза Сатыбалдиев, Нурдин Букуев и сам Оморканов. Однако в день голосования в бюллетене остался только один кандидат, который и был единогласно избран новым главой олимпийского комитета.

Айваз Оморканов с 2021 года занимает должность вице-президента и члена совета Международной федерации хоккея (IIHF), а также является генеральным секретарём Федерации хоккея Кыргызстана.

На посту руководителя НОК он сменил Умбеталы Кыдыралиева, который возглавлял комитет после Олимпийских игр в Париже, но в марте текущего года покинул должность по собственному желанию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458727
Теги:
Олимпийские игры, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  