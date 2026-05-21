Офтальмологи из Кыргызстана пройдут обучение в клиниках Парижа

- Назгуль Абдыразакова
В рамках рабочей поездки во Францию министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов посетил госпиталь Жоржа Помпиду в Париже, где обсудил с руководством клиники вопросы подготовки кыргызстанских медиков, стажировок и обмена опытом.

Стороны рассматривают возможность подписания меморандума о сотрудничестве. Документ может предусматривать краткосрочные обучающие программы для специалистов из Кыргызстана, а также проведение мастер-классов французских врачей в республике.

На первом этапе прорабатывается вопрос направления офтальмологов Национального госпиталя на краткосрочное обучение в профильные клиники Парижа.

Как сообщили в Минздраве, сотрудничество стало продолжением договоренностей, достигнутых в 2025 году во время кыргызско-французского форума в Париже. Тогда обсуждались перспективы стажировок для специалистов Национального госпиталя по направлениям офтальмологии, неврологии, нейрохирургии и экстренной медицины.

Госпиталь Жоржа Помпиду считается одной из ведущих многопрофильных клиник Франции и специализируется, в том числе, в области кардиологии, онкологии и высокотехнологичной медицинской помощи.


Теги:
Минздрав, Франция, сотрудничество, Кыргызстан
