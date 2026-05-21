В Париже обсудили поставки инновационных препаратов в Кыргызстан

- Назгуль Абдыразакова
В рамках рабочей поездки во Францию министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов провел переговоры с представителями одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний Sanofi. Стороны обсудили вопросы поставок лекарств, развития телемедицины и цифровизации системы здравоохранения.

Во встрече принял участие руководитель операционной деятельности подразделения Sanofi Global Health Тибо Лефор. Основной темой переговоров стало расширение доступа кыргызстанцев к качественным и современным лекарственным препаратам международного уровня.

По итогам встречи стороны обсудили возможность организации прямых поставок медикаментов в Кыргызстан через государственное предприятие "Кыргызфармация". Предполагается, что это позволит сократить число посредников и повысить доступность препаратов для населения.

"Для нас крайне важно, чтобы кыргызстанцы имели доступ к качественным препаратам, соответствующим международным стандартам. Сотрудничество с такими глобальными компаниями, как Sanofi, открывает новые возможности для пациентов и всей системы здравоохранения", - отметил Дамир Осмонов.

Отдельное внимание на переговорах уделили развитию телемедицины. Французская сторона выразила готовность рассмотреть сотрудничество по внедрению цифровых решений для усиления связи между медучреждениями регионов и ведущими клиниками Бишкека и областных центров.

Кроме того, обсуждались перспективы цифровизации закупок лекарственных средств и повышения прозрачности работы ГП "Кыргызфармация" за счет внедрения современных IT-решений.

Как отметили стороны, переговоры свидетельствуют о заинтересованности Sanofi в возобновлении и расширении сотрудничества с Кыргызстаном. Ранее на фармацевтическом рынке республики обсуждалось сокращение присутствия ряда международных компаний, включая продукцию Sanofi.

Sanofi является одной из ведущих международных фармацевтических компаний и производит препараты для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических, редких и иммунологических заболеваний, а также вакцины и инновационные лекарственные средства.


лекарства, Франция, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
