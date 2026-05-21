В Ошской области выявили самовольное расширение стройплощадки

Территориальное управление Службы по земельному и водному надзору по Ошу и Ошской области выявило нарушения земельного законодательства в деятельности ОсОО "Цзю-Цзю-Си". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки установлены факты незаконного строительства на дополнительном земельном участке вне ранее выделенной территории. Кроме того, были выявлены нарушения требований по снятию, хранению и размещению плодородного слоя почвы.

Несмотря на ранее выданное предписание о восстановлении земельного участка, компания требования не исполнила.

По итогам проверки составлены соответствующие акты и протоколы. В результате в отношении ОсОО "Цзю-Цзю-Си" наложен штраф в размере 100 тысяч сомов по статье 149 Кодекса КР "О правонарушениях", а также 17 тысяч сомов по статье 241 указанного Кодекса.