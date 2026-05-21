В Баткенской области пресекли контрабанду скота через границу

Государственная пограничная служба Кыргызстана пресекла несколько попыток контрабандного перемещения скота через кыргызско-таджикский участок государственной границы.

Как сообщили в ведомстве, в период с 17 по 21 мая пограничные наряды Лейлекского и Баткенского пограничных отрядов выявили факты незаконного перегона животных вне установленных пунктов пропуска.

В результате проведенных мероприятий задержаны граждане Кыргызстана, причастные к контрабандному перемещению 48 голов мелкого рогатого скота, 10 голов крупного рогатого скота и двух лошадей.

По данным ГПС, в одном из случаев установлено, что лошади были незаконно перемещены через государственную границу гражданами Таджикистана с последующей передачей гражданам Кыргызстана.

Факты нарушения режима государственной границы зафиксированы в местностях Талпак, Булак-Башы, Сай и "Таджик насос" Лейлекского и Баткенского районов.

Все задержанные лица, транспортные средства и скот доставлены в подразделения Пограничной службы для проведения разбирательства и дальнейшего процессуального оформления.


