В Бишкеке проходит конференция о культурном наследии народов СНГ

В Бишкеке проходит Международная научно-практическая конференция "Культурное наследие народов Содружества: ремесленный предмет как носитель культурного кода", объединившая мастеров, дизайнеров, ученых и представителей культурного сообщества из стран СНГ.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества и общественный фонд "Арт Араба".

Программа конференции включает выставки декоративно-прикладного искусства, научные дискуссии, показы этно-коллекций, мастер-классы и экскурсии.

20 и 21 мая проходят заседания международной научно-практической конференции, посвященной вопросам сохранения культурного наследия, традиционных ремесел и их роли в современном обществе.

Кроме того, участники знакомятся с коллекцией Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, посещают производственную базу Союза народных мастеров Кыргызстана и принимают участие в мастер-классах по керамике, войлоку и вышивке.

Отдельной частью программы станет показы этно-коллекций кыргызских дизайнеров под названием "Национальная одежда - дух предков", который пройдет сегодня в 18-00 в ROX CENTER.

22 мая состоится дискуссионная площадка, где участники обсудят значение традиций в современном обществе, вопросы сохранения культурного наследия и критического осмысления традиции.


Теги:
Министерство культуры и туризма, СНГ, Бишкек, Кыргызстан
