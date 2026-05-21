Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.50 - 102.50

В Чолпон-Ате пройдет международный форум с участием стран ШОС

214  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 27 по 29 мая в Чолпон-Ате пройдет V Форум глав регионов и встреча городов-побратимов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В мероприятии примут участие делегации Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Ирана, а также представители Секретариата ШОС.

Как сообщает Минэкономики, в ходе форума главы регионов, представители правительств и бизнеса обсудят проекты в сферах торговли, инвестиций, логистики и туризма. Одним из ключевых итогов мероприятия станет подписание пакета межрегиональных соглашений.

Форум проходит в год 25-летия ШОС в рамках председательства Кыргызстана в организации под девизом: "25 лет ШОС: вместе за устойчивый мир, развитие и процветание".

Официальная церемония открытия состоится 28 мая в Государственной резиденции №2. В рамках пленарного заседания "Межрегиональное партнерство в ШОС: 25 лет совместного развития" выступят главы делегаций, после чего пройдет обмен подписанными документами.

Документы охватят торгово-экономическую, инвестиционную, научно-техническую, культурно-гуманитарную и социальную сферы.

В этот же день в отеле Baytur Resort & SPA состоятся выставка отечественной продукции, B2B-переговоры и панельные сессии по вопросам транспортных коридоров, логистики, технического регулирования, халал-индустрии и развития городов-побратимов.

Организатором выставки выступает Центр развития и продвижения экспорта "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

Более 40 отечественных производителей и экспортно-ориентированных компаний представят продукцию в сферах легкой и тяжелой промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, текстиля и ремесленничества.

Организаторы отметили, что выставка станет площадкой для продвижения кыргызстанской продукции, расширения экспортных связей и поиска новых деловых партнеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458740
Теги:
Минэкономики, ШОС, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  