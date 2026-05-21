В Чолпон-Ате пройдет международный форум с участием стран ШОС

С 27 по 29 мая в Чолпон-Ате пройдет V Форум глав регионов и встреча городов-побратимов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В мероприятии примут участие делегации Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Ирана, а также представители Секретариата ШОС.

Как сообщает Минэкономики, в ходе форума главы регионов, представители правительств и бизнеса обсудят проекты в сферах торговли, инвестиций, логистики и туризма. Одним из ключевых итогов мероприятия станет подписание пакета межрегиональных соглашений.

Форум проходит в год 25-летия ШОС в рамках председательства Кыргызстана в организации под девизом: "25 лет ШОС: вместе за устойчивый мир, развитие и процветание".

Официальная церемония открытия состоится 28 мая в Государственной резиденции №2. В рамках пленарного заседания "Межрегиональное партнерство в ШОС: 25 лет совместного развития" выступят главы делегаций, после чего пройдет обмен подписанными документами.

Документы охватят торгово-экономическую, инвестиционную, научно-техническую, культурно-гуманитарную и социальную сферы.

В этот же день в отеле Baytur Resort & SPA состоятся выставка отечественной продукции, B2B-переговоры и панельные сессии по вопросам транспортных коридоров, логистики, технического регулирования, халал-индустрии и развития городов-побратимов.

Организатором выставки выступает Центр развития и продвижения экспорта "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

Более 40 отечественных производителей и экспортно-ориентированных компаний представят продукцию в сферах легкой и тяжелой промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, текстиля и ремесленничества.

Организаторы отметили, что выставка станет площадкой для продвижения кыргызстанской продукции, расширения экспортных связей и поиска новых деловых партнеров.