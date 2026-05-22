Германия отказала Казахстану в экстрадиции экс-прокурора Максата Дуйсенова

Власти Федеративной Республики Германия ответили отказом на запрос Астаны о выдаче бывшего главного транспортного прокурора Казахстана Максата Дуйсенова. Об этом со ссылкой на официальный ответ Генеральной прокуратуры РК сообщает информационное агентство КазТАГ.

Как уточнили в надзорном ведомстве, германская сторона не стала конкретизировать мотивы своего решения и отклонила прошение об экстрадиции без объяснения причин. Тем не менее в высшем надзорном органе подчеркнули, что международный розыск бывшего высокопоставленного сотрудника не аннулирован, а его уголовное преследование на родине продолжается. В настоящий момент казахстанские следователи пытаются детально установить все обстоятельства дела, в том числе координируя свои действия с зарубежными коллегами.

Бывший руководитель Главной транспортной прокуратуры (возглавлявший ведомство в 2018–2019 годах), а до этого работавший заместителем главы Национального бюро по противодействию коррупции, попал в поле зрения Интерпола осенью прошлого года. В сентябре 2025-го по линии Министерства внутренних дел РК пришла информация о его задержании в немецком городе Фюрте. Официальные органы Казахстана при этом предпочли не разглашать, в совершении какого именно преступления подозревают экс-чиновника.

Стоит отметить, что в октябре 2025 года в прессе уже появлялись сообщения о нежелании Берлина применять к Дуйсенову упрощённый порядок экстрадиции. Ряд источников связывал это с возможным предоставлением ему статуса беженца из-за рисков политического преследования в Казахстане. Тогда заместитель генпрокурора РК Галымжан Койгельдиев опровергал подобные сведения, называя их слухами, и уверял, что процедура выдачи идёт своим чередом, а официального отказа от европейских коллег Астана не получала. Однако теперь информация об отказе подтвердилась на официальном уровне.


