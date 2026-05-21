Бишкек и Сеул расширяют партнерство в ключевых сферах

- Назгуль Абдыразакова
Сегодня, 21 мая, в Сеуле под председательством министра экономики и коммерции Кыргызстана Бакыта Сыдыкова состоялось 7-е заседание Межправительственной кыргызско-корейской комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двустороннего экономического взаимодействия и перспективные направления сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Корея.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических отношений через реализацию в Кыргызстане инфраструктурных и социальных проектов, а также проектов грантовой и технической помощи.

Кроме того, стороны обсудили организацию бизнес-форумов и бизнес-миссий, а также сотрудничество в сферах зеленой экономики, промышленности, энергетики, туризма, культуры и спорта.

По итогам заседания достигнуты договоренности о дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия в области экологии, здравоохранения, образования, инноваций, культуры, трудовой миграции и сельского хозяйства.


Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан, Минэкономики
