Опрос: Более 60% кыргызстанцев одобряют действия Жапарова против Ташиева

Подавляющее большинство граждан Кыргызстана поддерживают жесткие меры президента Садыра Жапарова в отношении экс-главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева и его окружения. Об этом свидетельствуют результаты свежего социологического исследования, опубликованные Telegram-каналом Центральноазиатского экспертного аналитического союза (САЕАС) "ФОКУС".

Согласно данным опроса, преследование и действия властей против "клана" Ташиева одобряют более 60% жителей республики, тогда как осуждают эти шаги около 26% респондентов. При этом в обществе наметился раскол по вопросу дальнейшего реформирования силового блока: мнения о необходимости масштабной чистки в правоохранительных органах и спецслужбах после падения Ташиева разделились практически поровну.

В целом внутриполитические позиции действующего главы государства остаются стабильно высокими. Садыру Жапарову доверяют более 68% опрошенных, что примерно в три раза превышает число тех, кто высказал противоположное мнение. Кроме того, почти две трети респондентов заявили, что за последние годы качество их жизни заметно улучшилось.

Отношение к санкциям и переименованиям

Отдельный блок социологического исследования был посвящён внешней политике и резонансным гуманитарным вопросам.

Так, почти 66% кыргызстанцев назвали несправедливыми вторичные санкции, введённые странами Запада против Кыргызстана за содействие в обходе антироссийских ограничений. Противоположной точки зрения придерживаются около 22% участников опроса.

В то же время внутри страны неоднозначную реакцию вызвала кампания по дерусификации городской среды. Более половины жителей республики не одобряют начавшийся процесс переименования улиц, носивших советские и русские названия. Поддерживает эту инициативу лишь каждый пятый (около 20%), а каждый четвёртый респондент затруднился сформулировать свою позицию.

Справка: Телефонный опрос проводился специалистами САЕАС "ФОКУС" в период с 1 по 17 мая. В исследовании приняли участие 1200 жителей Кыргызстана. Выборка является случайной и взвешена по полу и возрасту участников. Статистическая погрешность не превышает 3%.