Садыр Жапаров принял председателя Национального банка Швейцарии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 21 мая в Чолпон-Ате провел встречу с председателем Национального банка Швейцарии Мартином Шлегелем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между центральными банками двух стран, включая техническое взаимодействие, обмен экспертным опытом и внедрение международных стандартов в финансово-банковской сфере.

Садыр Жапаров отметил, что повышение институционального потенциала Национального банка Кыргызстана, совершенствование подготовки специалистов и внедрение современных международных стандартов являются одними из приоритетных направлений. Он подчеркнул, что опыт Национального банка Швейцарии представляет для Кыргызстана значительный интерес.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам управления международными резервами. Президент подтвердил готовность кыргызской стороны укреплять сотрудничество, расширять обмен профессиональным опытом и поддерживать регулярный диалог между профильными специалистами двух стран.

В свою очередь Мартин Шлегель заявил, что рад своему первому визиту в Кыргызстан и высоко оценил уровень двустороннего взаимодействия между центральными банками.

Он напомнил, что с 1990-х годов эксперты Национального банка Швейцарии оказывали консультативную поддержку Кыргызстану при введении национальной валюты - сома. По его словам, сегодня сом является одной из наиболее устойчивых валют региона.

Председатель Национального банка Швейцарии также отметил высокие темпы экономического роста Кыргызстана, которые являются одними из самых высоких в Центральной Азии, и подтвердил готовность продолжать техническое сотрудничество с кыргызской стороной.

В завершение встречи Мартин Шлегель поделился впечатлениями от посещения Иссык-Кульской области, отметив красоту природы Кыргызстана и озера Иссык-Куль.