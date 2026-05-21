Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.50 - 102.50

Садыр Жапаров принял председателя Национального банка Швейцарии

154  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 21 мая в Чолпон-Ате провел встречу с председателем Национального банка Швейцарии Мартином Шлегелем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между центральными банками двух стран, включая техническое взаимодействие, обмен экспертным опытом и внедрение международных стандартов в финансово-банковской сфере.

Садыр Жапаров отметил, что повышение институционального потенциала Национального банка Кыргызстана, совершенствование подготовки специалистов и внедрение современных международных стандартов являются одними из приоритетных направлений. Он подчеркнул, что опыт Национального банка Швейцарии представляет для Кыргызстана значительный интерес.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам управления международными резервами. Президент подтвердил готовность кыргызской стороны укреплять сотрудничество, расширять обмен профессиональным опытом и поддерживать регулярный диалог между профильными специалистами двух стран.

В свою очередь Мартин Шлегель заявил, что рад своему первому визиту в Кыргызстан и высоко оценил уровень двустороннего взаимодействия между центральными банками.

Он напомнил, что с 1990-х годов эксперты Национального банка Швейцарии оказывали консультативную поддержку Кыргызстану при введении национальной валюты - сома. По его словам, сегодня сом является одной из наиболее устойчивых валют региона.

Председатель Национального банка Швейцарии также отметил высокие темпы экономического роста Кыргызстана, которые являются одними из самых высоких в Центральной Азии, и подтвердил готовность продолжать техническое сотрудничество с кыргызской стороной.

В завершение встречи Мартин Шлегель поделился впечатлениями от посещения Иссык-Кульской области, отметив красоту природы Кыргызстана и озера Иссык-Куль.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458747
Теги:
банковский сектор, валюта, Швейцария, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  