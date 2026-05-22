В Бишкеке стартовал Форум аналитических центров государств-членов ШОС

В Бишкеке стартовал масштабный интеллектуальный диалог, в рамках которого столица Кыргызстана принимает Форум аналитических центров государств-членОВ Шанхайской организации сотрудничества. Событие организовано Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики, совпадает с 25-летним юбилеем самой организации и проходит под знаком председательства нашей страны. На площадке собрались ведущие эксперты из Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана и России, а также представители госорганов и международных структур. Дополнительным ярким штрихом мероприятия стала фотовыставка, приуроченная к 70-летию известного кыргызского государственного деятеля и бывшего генерального секретаря ШОС Муратбека Иманалиева.

Открывая встречу, директор НИСИ Ш. Адилбек уулу задал тон всей дискуссии и отметил, что на фоне глобальной трансформации мироустройства именно аналитические центры становятся главными генераторами стратегического видения. Он подчеркнул роль ШОС как одного из столпов многополярного мира и призвал экспертное сообщество переходить на современные стандарты "Think Tank 2.0". По его мнению, это подразумевает активное внедрение искусственного интеллекта, цифровых инструментов, сценарного моделирования и систем раннего предупреждения рисков для оперативного решения вопросов безопасности, логистики и энергетики.

Главным триумфом Кыргызстана на форуме обещает стать практическая реализация инициативы по созданию Совещания руководителей аналитических центров стран ШОС. Этот новый постоянно действующий механизм позволит синхронизировать трансграничные процессы и консолидировать научную мысль для ускорения цифровизации торговых маршрутов. Для республики это означает закрепление статуса главного интеллектуального модератора на евразийском пространстве, а для обычных граждан такое лидерство конвертируется в реальные экономические плюсы. Продвижение транспортных коридоров на высшем экспертном уровне гарантирует, что крупные логистические проекты учтут интересы Кыргызстана, принесут новые инвестиции и рабочие места в регионы.

Сегодня участников ждет второй, решающий день дискуссий вокруг четырех магистральных блоков, среди которых региональная безопасность, экономическая интеграция, транспортно-цифровая связанность и гуманитарное взаимодействие, включая развитие горных территорий и климатическую повестку. За закрытыми дверями руководители центров намерены детально обсудить цифровую трансформацию госуправления и системное повышение инвестиционной привлекательности региона. Финальным аккордом форума, который заложит фундамент для долгосрочного партнерства, станет подписание двусторонних меморандумов о сотрудничестве и принятие итогового коммюнике с четкими рекомендациями экспертного сообщества для лидеров стран ШОС.