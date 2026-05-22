Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 101.50 - 102.50

В Бишкеке стартовал Форум аналитических центров государств-членов ШОС

228  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартовал масштабный интеллектуальный диалог, в рамках которого столица Кыргызстана принимает Форум аналитических центров государств-членОВ Шанхайской организации сотрудничества. Событие организовано Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики, совпадает с 25-летним юбилеем самой организации и проходит под знаком председательства нашей страны. На площадке собрались ведущие эксперты из Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана и России, а также представители госорганов и международных структур. Дополнительным ярким штрихом мероприятия стала фотовыставка, приуроченная к 70-летию известного кыргызского государственного деятеля и бывшего генерального секретаря ШОС Муратбека Иманалиева.

Открывая встречу, директор НИСИ Ш. Адилбек уулу задал тон всей дискуссии и отметил, что на фоне глобальной трансформации мироустройства именно аналитические центры становятся главными генераторами стратегического видения. Он подчеркнул роль ШОС как одного из столпов многополярного мира и призвал экспертное сообщество переходить на современные стандарты "Think Tank 2.0". По его мнению, это подразумевает активное внедрение искусственного интеллекта, цифровых инструментов, сценарного моделирования и систем раннего предупреждения рисков для оперативного решения вопросов безопасности, логистики и энергетики.

Главным триумфом Кыргызстана на форуме обещает стать практическая реализация инициативы по созданию Совещания руководителей аналитических центров стран ШОС. Этот новый постоянно действующий механизм позволит синхронизировать трансграничные процессы и консолидировать научную мысль для ускорения цифровизации торговых маршрутов. Для республики это означает закрепление статуса главного интеллектуального модератора на евразийском пространстве, а для обычных граждан такое лидерство конвертируется в реальные экономические плюсы. Продвижение транспортных коридоров на высшем экспертном уровне гарантирует, что крупные логистические проекты учтут интересы Кыргызстана, принесут новые инвестиции и рабочие места в регионы.

Сегодня участников ждет второй, решающий день дискуссий вокруг четырех магистральных блоков, среди которых региональная безопасность, экономическая интеграция, транспортно-цифровая связанность и гуманитарное взаимодействие, включая развитие горных территорий и климатическую повестку. За закрытыми дверями руководители центров намерены детально обсудить цифровую трансформацию госуправления и системное повышение инвестиционной привлекательности региона. Финальным аккордом форума, который заложит фундамент для долгосрочного партнерства, станет подписание двусторонних меморандумов о сотрудничестве и принятие итогового коммюнике с четкими рекомендациями экспертного сообщества для лидеров стран ШОС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458748
Теги:
ШОС, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  