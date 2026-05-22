Роналду впервые выиграл чемпионат Саудовской Аравии с "Аль-Насром"

Криштиану Роналду завоевал первый титул чемпиона Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра". В решающем матче сезона команда обыграла "Дамак" со счётом 4:1 и обеспечила себе победу в чемпионате.

Португальский нападающий стал одним из главных героев встречи, оформив дубль. Благодаря этой победе "Аль-Наср" сумел опередить главного конкурента - "Аль-Хиляль" - и впервые с 2019 года выиграть чемпионский титул.

Для Роналду это долгожданный успех после перехода в клуб в декабре 2022 года. За это время форвард забил 129 голов за "Аль-Наср" во всех турнирах, а недавно также преодолел отметку в 100 голов в чемпионате Саудовской Аравии.

Этот титул стал восьмым чемпионством в карьере Роналду. Ранее он выигрывал национальные лиги с "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентусом".

Победа "Аль-Насра" рассматривается как важный успех для футбольного проекта Саудовской Аравии, где Роналду стал ключевой фигурой, открывшей путь в местный чемпионат для многих мировых звёзд футбола.