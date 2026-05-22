Кабмин КР выделил $450 млн на строительство нового НПЗ, - Амангельдиев

Кабмин КР выделил $450 млн на строительство нового НПЗ для снижения импортозависимости Об этом первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев заявил в интервью ИА "Кабар".

Кыргызстан планирует полностью закрыть внутренние потребности в горюче-смазочных материалах и сформировать топливный резерв на 4,5 месяца. Новый современный нефтеперерабатывающий завод строится на базе ОАО "Кыргызнефтегаз", его проектная мощность составит 450 тысяч тонн горючего в год. Запуск объекта запланирован на 2027 год.

Амангельдиев также напомнил, что ранее властям удалось реанимировать простаивающий завод "Джунда", который сейчас обеспечивает часть внутреннего рынка. Кроме того, республика диверсифицирует поставки сырья: помимо соглашений с Россией о беспошлинном импорте, прорабатываются маршруты через каспийский Срединный коридор (из Туркменистана, Казахстана, Азербайджана), а также тестовые поставки нефти из Китая.


