Власти Кыргызстана выделили $450 млн на строительство нового НПЗ

Кабмин КР выделил $450 млн на строительство нового НПЗ для снижения зависимости от импорта. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в интервью ИА "Кабар".

Кыргызстан планирует существенно снизить зависимость от внешних поставок топлива за счет строительства собственного завода на базе ОАО "Кыргызнефтегаз".

"На сегодняшний день на строительство завода предусмотрено 450 миллионов долларов. Эти возможности создаются непосредственно за счет бюджета. Когда все заводы будут запущены, у нас появится запас, способный обеспечить наши потребности хотя бы на 4,5 месяца", - сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.