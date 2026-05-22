Данияр Амангельдиев: "Для меня это большая гордость"

Рост внутренних доходов позволил Кыргызстану отказаться от иностранных грантов. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в интервью ИА "Кабар".

Благодаря цифровизации налоговой системы и борьбе с "серой" экономикой, бюджет страны демонстрирует устойчивый рост без внешней помощи.

"Если посмотреть на структуру за 5 лет, нам не поступило ни одного гранта на поддержку бюджета, мы все реализуем своими силами, используя имеющиеся возможности. Для меня это большая гордость", - заявил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.