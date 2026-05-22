Данияр Амангельдиев дал совет молодым специалистам

"Государственная служба - это прежде всего ответственность". Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в интервью ИА "Кабар".

Рассказывая о своем карьерном пути от стажера до одного из руководителей правительства, чиновник дал совет молодым специалистам.

"Если человек не может нести ответственность и живет одними лишь амбициями, то плохо будет дело. Ни в коем случае не нужно торопиться. Если ты будешь постепенно, тщательно и аккуратно относиться к своей работе, успех обязательно будет сопутствовать тебе", - резюмировал первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.