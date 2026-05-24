Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.00 - 102.00

Honda сохранит программу в "Формуле-1", несмотря на рекордные убытки

246  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Компания Honda заявила, что рекордные финансовые убытки не повлияют на её участие в "Формуле-1". По итогам финансового года, завершившегося в марте 2026 года, японский автопроизводитель зафиксировал чистый убыток в размере 2,6 млрд долларов. Это первый годовой финансовый минус Honda более чем за 70 лет с момента выхода компании на биржу. Основными причинами падения доходов стали усиление конкуренции на ключевых азиатских рынках и колоссальные инвестиции в программное обеспечение и новые технологии.

На фоне этих результатов автоконцерн корректирует стратегию развития, делая еще более сильный акцент на гибридные силовые установки. Кроме того, руководство компании пересмотрело прежнюю цель по полному переходу на электромобили и отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2040 году, признав необходимость сохранения ДВС в среднесрочной перспективе.

В Honda Racing Corporation (HRC) подчеркнули, что автоспортивная программа бренда остаётся неизменной. В компании официально заявили, что никаких корректировок в планах участия в "Формуле-1" не ожидается, несмотря на оптимизацию общей бизнес-стратегии концерна.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458768
Теги:
гонки, Япония, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  