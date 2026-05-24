Honda сохранит программу в "Формуле-1", несмотря на рекордные убытки

Компания Honda заявила, что рекордные финансовые убытки не повлияют на её участие в "Формуле-1". По итогам финансового года, завершившегося в марте 2026 года, японский автопроизводитель зафиксировал чистый убыток в размере 2,6 млрд долларов. Это первый годовой финансовый минус Honda более чем за 70 лет с момента выхода компании на биржу. Основными причинами падения доходов стали усиление конкуренции на ключевых азиатских рынках и колоссальные инвестиции в программное обеспечение и новые технологии.

На фоне этих результатов автоконцерн корректирует стратегию развития, делая еще более сильный акцент на гибридные силовые установки. Кроме того, руководство компании пересмотрело прежнюю цель по полному переходу на электромобили и отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2040 году, признав необходимость сохранения ДВС в среднесрочной перспективе.

В Honda Racing Corporation (HRC) подчеркнули, что автоспортивная программа бренда остаётся неизменной. В компании официально заявили, что никаких корректировок в планах участия в "Формуле-1" не ожидается, несмотря на оптимизацию общей бизнес-стратегии концерна.