Как подарок Эрдогана вызвал панику и смех среди лидеров НАТО

Когда лидеры НАТО открыли подарки от президента Турции и увидели револьвер .357 Magnum, одни испугались, другие засмеялись. Но дарить лидерам именное оружие - традиция от Сэмюэла Колта до чешского пистолета для Трампа в 2019-м, пишет Euronews.

Когда лидеры НАТО покидали двухдневный саммит в Анкаре с прощальными подарками, большинство даже не заглянуло в подарочные пакеты, которые несли с собой. Лишь когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер и ещё несколько глав правительств впервые открыли роскошные деревянные шкатулки, вручённые им президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, они поняли, что футляр из бордового дерева, отделанный чёрным фетром, скрывает револьвер калибра .357 Magnum, как у Грязного Гарри, точнее его турецкий аналог.

Находка вызвала у некоторых настоящую панику, в первую очередь у премьер-министра Бельгии Барта де Вевера: его сотрудники сфотографировали коробку в бумажном пакете на взлётном поле брюссельского аэропорта, обнаружив тщательно персонализированный хромированный револьвер только по возвращении домой. Сотрудников служб безопасности делегаций ещё больше взволновало то, что в коробке лежали шесть боевых патронов, а главы государств ломали голову, как лучше поступить с оружием.

Другие, например премьер-министр Канады Марк Карни, восприняли подарок с юмором: Карни пошутил, что его презент - кленовый сироп - "как-то не дотягивает" до блестящего, мощного пистолета.

Как бы необычно это ни выглядело, дарить главе государства настоящий именной пистолет как знак доброй воли или как рекламную демонстрацию - одна из старейших традиций дипломатии и оружейной промышленности, столь же распространённая на Западе, как и в других частях мира.

У Реджепа есть револьвер

История моментально разошлась по соцсетям, рисуя образ непредсказуемого сильного лидера, который преподносит союзникам "необычный" и даже немного пугающий подарок тем, кто привык действовать иначе.

Револьвер Gümüşay .357 Magnum, который Эрдоган вручил союзникам по НАТО, - шестизарядное оружие, разработанное ещё в 1990-е годы ныне закрывшимся производителем в Гюмюшхане, а оставшиеся запасы позже были включены в ассортимент государственного оружейного концерна MKE. Каждый револьвер, на котором выгравировано имя получателя и который помещён в коробку с изображением турецкого флага и эмблемы НАТО, одновременно служит рекламой: в последние годы Турция стала третьим по величине экспортёром стрелкового оружия в мире и рассчитывает ещё больше нарастить этот сектор.

Турецкие СМИ сообщали, что в Анкаре Эрдоган сопроводил револьвер вторым подарком: подписанным экземпляром своей англоязычной биографии "Политика мужества: Эрдоган и восхождение Турции", а также личным письмом и перьевой ручкой. Директорат по коммуникациям администрации президента Турции подтвердил факт вручения подарка, но пока не дал никаких дополнительных разъяснений.

Колт был первым

Дарить огнестрельное оружие друзьям и союзникам - индустриальная версия старой традиции преподносить парадные мечи, широко распространённой среди европейской аристократии. Французские короли вручали парадные мечи с надписью "Ex Dono Regis" ("дар короля") в качестве боевых наград, в том числе иностранным офицерам-союзникам во время Войны за независимость США.

В 1850-е годы, путешествуя по Европе и Османской империи, Сэмюэл Колт лично подарил султану Абдулмеджиду I револьвер с золотой инкрустацией и индивидуальной гравировкой. После того как Колт подчеркнул в разговоре с султаном, что его пистолеты уже закупают русские, Абдулмеджид заказал пять тысяч единиц.

Тем же приёмом Колт воспользовался и в отношении России несколькими месяцами ранее, когда в разгар Крымской войны в конце 1854 года преподнёс царю Николаю I револьверы с золотой инкрустацией и патриотическими американскими мотивами. Показательно, что американские оружейные фирмы снабжали обе стороны в том конфликте.

Соперник Колта Оливер Винчестер проделывал то же самое, только на родине. Он заказал винтовку Henry с золотыми накладками и гравировкой и лично вручил её президенту США Аврааму Линкольну, явно рассчитывая расположить администрацию к своим винтовкам, чтобы получить контракты на военное время.

Спустя десятилетия будущий президент Теодор Рузвельт - страстный любитель оружия и коллекционер - подарил позолоченную винтовку Winchester Model 1895 Леонарду Вуду, военному губернатору Кубы, с гравировкой даты и собственного имени. Со временем действующие президенты США и другие высокопоставленные чиновники неоднократно получали огнестрельное оружие в подарок от граждан, ветеранских организаций и производителей.

В 1870 году Улиссу С. Гранту преподнесли револьвер Smith & Wesson Model No. 1½, а Гровер Кливленд получил необычное ружьё Colt 8-го калибра, изготовленное на заказ и украшенное золотой инкрустацией с его именем на спусковой скобе. Джону Кеннеди подарили револьвер Colt Single Action Army, украшенный президентской печатью и буквами "JFK", а его серийный номер установили как "PT109" в честь патрульного катера времён Второй мировой войны.

Гарри Трумэн в годы своего президентства получил несколько уникальных образцов оружия, среди них богато украшенный пистолет модели 1911 и револьвер Colt .22 Officer's Model, которые ему лично вручил тогдашний президент компании-производителя. Уже будучи президентом, Рузвельт получил от импортёра оружия Фредерика Адольфа изящно гравированную двуствольную винтовку калибра .450–500, судя по всему подаренную в расчёте на дополнительную рекламу бизнеса Адольфа.

Дробовики для Эйзенхауэра

Со временем эта практика не исчезла. В 1959 году Никита Хрущёв прибыл в Вашингтон с первым визитом на американскую землю коммунистического советского премьера и лично выбрал пару богато украшенных дробовиков в качестве подарка президенту Дуайту Эйзенхауэру и министру обороны Нилу Макэлрою. Дробовики, изготовленные на Ижевском оружейном заводе и украшенные ручной резьбой с охотничьими сценами из золота и серебра, без каких-либо проблем прошли таможню - в разгар холодной войны.

А совсем недавно, в 2019 году, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вручил президенту США Дональду Трампу лимитированную версию позолоченного пистолета CZ 75 отечественного производства, украшенного гравировкой с годом рождения президента. "Мы гордемся тем, что наша продукция была выбрана как государственный подарок Чешской Республики президенту США", - написала компания Česká zbrojovka в Instagram сразу после встречи двух глав государств.

Иногда подобные подарки всё же приводят к инцидентам: в декабре 2022 года глава польской полиции Ярослав Шимчик привёз из Украины противотанковый гранатомёт, который получил в подарок. Устройство взорвалось прямо в его кабинете, слегка ранив его самого и нанеся серьёзный ущерб зданию штаба полиции в Варшаве.

Традиция дарить мечи тоже остаётся живой. В марте 2025 года король Карл III вручил меч с королевским шифром распорядителю Чёрного жезла Канады в Букингемском дворце как символ канадского суверенитета на фоне угроз аннексии со стороны Трампа.

"Будем дарить ещё"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "выразила благодарность" Эрдогану за подарок, сообщил её представитель, добавив, что револьвер будет выведен из эксплуатации и передан в военный музей.

В канцелярии премьер-министра Люксембурга Люка Фридена заявили, что револьвер отправят на хранение вместе с прочими "дипломатическими подарками", предварительно сделав его "необратимо непригодным для использования".

Револьвер, вручённый президенту Польши Каролю Навроцкому, также прибыл в целости, но с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и с недавним инцидентом, всё ещё свежим в памяти. "Можете быть уверены, никто стрелять из него не будет", - заявил помощник Навроцкого в интервью местной радиостанции.

Президент Хорватии Зоран Миланович язвительно заметил в пятницу, что на саммите Эрдоган "подсунул нам пиф-пафы". "Я стреляю из другого оружия", - похвастался он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони никак публично подарок не прокомментировала. Правительственные источники в Риме сообщили итальянской прессе, что оружие было передано в Анкаре "сотрудникам, уполномоченным обращаться с оружием" и будет учтено и храниться в Палаццо Киджи в соответствии с "обычной процедурой для всех подарков, получаемых премьер-министром".

Шевки Ясин Сонер, турецкий энтузиаст стрельбы, ведущий популярный страйкбольный канал на YouTube, сказал местным СМИ, что это "на самом деле обычай, древняя турецкая традиция".

"Такой револьвер, если посмотреть в целом, подчёркивает качество лидерства. Если оглянуться назад, это один из знаковых пистолетов, которыми пользовались многие бывшие лидеры, а также персонажи-"лидеры" в кино", - пояснил он.

"Следует подчеркнуть и то, что все револьверы, подаренные лидерам, произведены полностью в Турции… Мы от имени нашей страны испытываем гордость и радость, дай бог, будем дарить ещё", - добавил Сонер.