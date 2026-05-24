Аликбек Джекшенкулов: Центральная Азия выходит из тени крупных держав

- Светлана Лаптева
В столице Бурятии состоялся международный круглый стол "Россия в Большой Евразии: вопросы онтологической безопасности". Мероприятие, приуроченное к десятилетию Центра изучения политических трансформаций, собрало политологов, дипломатов и общественных деятелей из стран Центральной Азии, Монголии и российских регионов.

Главными темами дискуссии стали укрепление евразийской интеграции, развитие гуманитарного сотрудничества и поиск совместных ответов на глобальные вызовы. Большой интерес участников круглого стола вызвал доклад профессора Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина, экс-посла Кыргызстана Аликбека Джекшенкулова, посвященный перспективам трансформации роли Центральной Азии в формирующейся архитектуре Большой Евразии.

В своём выступлении дипломат подчеркнул, что Центральная Азия постепенно перестаёт быть периферией и превращается в самостоятельный субъект региональной и глобальной политики.

"В XXI веке Евразия переживает глубокую трансформацию. Меняются торговые маршруты, центры влияния и логика безопасности. Сегодня регион уже нельзя рассматривать как пространство между крупными державами - он становится самостоятельным участником формирования новой архитектуры", - отметил Аликбек Джекшенкулов.

По его словам, современная безопасность в Евразии определяется не только военной составляющей, но и развитием инфраструктуры, транспортных коридоров, энергетических маршрутов и институциональной связанностью государств. Джекшенкулов особо подчеркнул, что страны региона должны усиливать координацию и вырабатывать общие подходы к развитию.

"Когда мир становится более разобщённым и усиливается логика силы, страны Евразии должны искать пути сближения. Совместное развитие и совместное будущее - это необходимость, продиктованная самой историей", - заявил он.

В докладе также отмечалось, что Центральная Азия постепенно формирует модель коллективной субъектности в формате "C5" (пять стран региона), что существенно усиливает её позиции на переговорах с внешними центрами силы и качественно меняет баланс в регионе. Эксперты сошлись во мнении, что в условиях глобальной трансформации именно Центральная Азия способна стать одним из ключевых узлов новой полицентричной системы международных отношений.

В ходе встреч участники также отметили, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС), несмотря на внешнее санкционное давление, остаётся важным инструментом экономической интеграции и способствует росту товарооборота. Директор Центра изучения политических трансформаций Алексей Михалёв заявил, что ЕАЭС в 2026 году демонстрирует устойчивые экономические показатели, подтверждая эффективность выбранного курса.

Помимо экономических вопросов, делегаты из Монголии, Кыргызстана и России обсудили противодействие радикализму, укрепление гуманитарных связей и формирование пространства доверия в Большой Евразии. В частности, главный учёный секретарь Монгольской академии наук, профессор Ариуна Шажинбат зачитала приветственное обращение президента академии Содномсамбуу Дэмбэрэла, в котором подчёркивалась критическая важность интеллектуального взаимодействия на евразийском пространстве.

По итогам круглого стола эксперты договорились направить выработанные аналитические предложения в профильные государственные структуры стран-участниц для их дальнейшего практического применения.


