Мировое признание: VISA наградила MBANK за инновации для бизнеса

Мировой лидер в сфере цифровых платежей VISA отметила MBANK за вклад в развитие цифровых услуг для бизнеса. Банк получил награду за успешное внедрение технологии Visa Direct Account в приложении MBusiness, которая открывает предпринимателям и юридическим лицам новые возможности для международных расчетов.

Церемония вручения награды состоялась в рамках официальной встречи руководства MBANK с представителями VISA в Центральной Азии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития международных платежей, а также внедрение современных цифровых решений, направленных на повышение доступности и удобства финансовых сервисов в регионе.

Представители VISA поблагодарили банк за активное внедрение инноваций, способствующих развитию предпринимательства в Кыргызстане.

"Мы рады отметить MBANK за внедрение решения VISA Direct Account, которое делает международные платежи еще быстрее, удобнее и безопаснее. Возможность отправлять средства за рубеж практически в режиме реального времени поможет бизнес клиентам эффективнее развивать свои компании и выходить на новые рынки", – отметил вице-президент и региональный менеджер VISA в Центральной Азии Санжар Сулейманов.

В свою очередь, представители MBANK отметили важность внедрения современных решений.

"Получение этой награды – важное подтверждение того, что наши цифровые решения востребованы и полезны для бизнеса. Мы стремимся сделать глобальные рынки ближе для кыргызстанских предпринимателей, поэтому теперь международные платежи доступны им в один клик прямо в приложении MBusiness. Наша цель как банка – создавать удобные инструменты, которые помогают вести бизнес прозрачно и эффективно. Важно отметить, что это решение доступно каждому: от индивидуальных предпринимателей и малых компаний до крупнейших корпораций страны", – подчеркнула Директор Департамента цифрового развития корпоративного сегмента Алтынай Егембердиева.

Что такое Visa Direct Account

Сервис Visa Direct Account в приложении MBusiness – это современное решение для бизнеса, которое делает международные платежи максимально простыми, быстрыми и предсказуемыми. С его помощью предприниматели могут отправлять средства партнерам за рубеж – в США, Великобританию, Южную Корею и все страны Европы – напрямую со счета, без сложных процедур и визитов в банк. Благодаря технологии Visa Direct международные платежи становятся также прозрачными и доступными.

Комиссии понятны заранее: для небольших переводов действует фиксированная ставка ($3 или €7), для более крупных – от 1%. Валюту можно приобрести прямо в приложении по выгодному курсу перед отправкой платежа. В результате бизнес сокращает операционные затраты и экономит время, сосредотачиваясь на развитии.