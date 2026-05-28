В Узбекистане на благоустройство кладбищ направят 1,6 триллиона сумов

- Светлана Лаптева
Правительство Узбекистана утвердило трехлетнюю программу по благоустройству мест захоронения. Соответствующее постановление Кабинета министров принято во исполнение поручений президента страны.

Программа рассчитана на 2027–2029 годы. За это время власти планируют привести в порядок более 10 тысяч кладбищ. На реализацию масштабного проекта предусмотрено около 1,6 трлн сумов.

Согласно документу, финансирование работ разделят на несколько источников. Строительство защитных ограждений, установка и ремонт входных ворот будут оплачиваться из местных бюджетов. В свою очередь, реконструкцию зданий, внутренних дорог, пешеходных дорожек и других объектов инфраструктуры планируется осуществить за счет спонсорских средств, добровольных пожертвований и дополнительных источников.

Одним из ключевых нововведений программы станет усиление прозрачности расходования благотворительных средств. Для каждого кладбища откроют отдельный лицевой счет, куда будут поступать пожертвования от граждан и организаций. Ранее в районах действовал единый счет для всего кладбищенского хозяйства, что серьезно осложняло контроль за целевым использованием денег.

Кроме того, для удобства граждан планируется внедрить оплату через специальные QR-коды. Власти подчеркивают, что все поступающие средства будут расходоваться исключительно на содержание, благоустройство и озеленение конкретного объекта. Использовать эти деньги на другие цели строго запрещается.


Теги:
кладбище, Узбекистан
