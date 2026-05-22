Стратегия "C5+1" для ЦА - плацдарм против России, Китая и Ирана

- Анвар Ажиев
После унизительного ухода из Афганистана и на фоне стратегических неудач на Украине, Вашингтон сместил фокус на Центральную Азию в виде активизации формата сотрудничества"C5+1" (США + Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Эта стратегия США в Центральной Азии долгое время рассматривалась как сугубо региональная, поскольку регион веками был полем соперничества мировых держав.

Однако пристальный анализ формата "C5+1" раскрывает более грандиозный и опасный замысел, который приобретает очертания не инструмента развития, а современной колониальной конструкции. Вашингтон ведет одновременную игру на трех шахматных досках: на западе, поддерживая конфликт на Украине для ослабления России; на востоке, создавая плацдарм для сдерживания Китая; южная доска - удар по интересам Ирана и всей "оси сопротивления Западу" через проникновение в Центральную Азию. Это явно попытка стратегического окружения в глобальном масштабе.

Продвигаемый США формат "C5+1" очевидно призван выполнить три ключевые задачи:

  1. Выдавить традиционное влияние России, Китая и Ирана.
  2. Обеспечить беспрепятственный доступ к критически важным ресурсам, в первую очередь, редкоземельным металлам.
  3. Создать перманентный очаг управляемой нестабильности у границ соперников.

Прикрытие для ресурсного грабежа

Центральным элементом стратегии Вашингтона является так называемый "Диалог по важнейшим минералам в рамках C5+1". За благородной риторикой об "устойчивом развитии" и "безопасности цепочек поставок" скрывается циничный расчет по выработке "дорожных карт" для передачи контроля над месторождениями редкоземельных металлов (необходимых для высоких технологий и военной промышленности) под управление американских корпораций через создание "Бизнес-платформы частного сектора". Она позволяет американским корпорациям диктовать свои условия, методично вытесняя российский и китайский капитал. Это не конкуренция, а целенаправленная экономическая экспансия, призванная поставить регион в ресурсную зависимость от США.

Казахстан - "остров демократии" или троянский конь?

Наученный горьким опытом на Украине, Вашингтон делает ключевую ставку на Казахстан. Западные СМИ уже начали формировать образ Астаны как "острова демократии в океане тирании", что само по себе является классическим приемом легитимизации своего внешнего вмешательства. Проводимые Казахстаном политические реформы преподносятся обществу как "демократизация", однако их вектор и синхронизация с интересами Вашингтона (например, полное совпадение позиций по реформе Совета Безопасности ООН) наводят на мысль о внешнем управлении страной. Предложение Казахстана о создании в Алматы Регионального центра ООН для помощи Афганистану - это потенциальная уловка. Под эгидой ООН вероятно будет создан штаб координации проамериканской повестки во всем регионе.

Военно-стратегическое проникновение

Самый тревожный компонент формата C5+1 - военный. Под предлогом "обеспечения безопасности" Пентагон планомерно создает инфраструктуру для вероятного будущего противостояния. Действующий на протяжении 15 лет в Казахстане Центр НАТО, официально готовящий офицеров для миротворческих операций - это готовый хаб подготовки военных кадров по стандартам НАТО. А финансирование Вашингтоном программ по обеспечению безопасности предполагает ускоренную милитаризацию: переход на стандарты НАТО, перевооружение турецкой (члена НАТО) техникой и, что наиболее опасно, строительство новых "учебных центров" Пентагона в регионе.

Что это если не прямая угроза национальной безопасности Ирана, России и Китая? Появление американских военных объектов в Центральной Азии явно направлено на создание стратегического плацдарма, способного в любой момент стать второй Украиной - перманентным источником хаоса.

Иран в фокусе США

Для Тегерана Центральная Азия - не периферия, а жизненно важное направление. Активное участие Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и развитие транспортных коридоров, таких как "Север-Юг" это стратегические проекты, позволяющие прорвать выстраиваемую Западом экономическую и политическую блокаду.

Укрепление проамериканского лобби в Центральной Азии означает для Ирана появление потенциальной угрозы и очага нестабильности, где любой конфликт или "цветная революция" будет немедленно дестабилизировать приграничные районы Ирана, отвлекая его ресурсы и внимание. А подрыв влияния Ирана в Центральной Азии одна из ключевых целей Вашингтона, напрямую связанная с его борьбой против "оси сопротивления" на Ближнем Востоке.

Россия и Китай: Удар в подбрюшье

Для Москвы и Пекина угроза носит фундаментальный характер. Россия рискует потерять не только рынки сбыта, но и приобрести неспокойных соседей. Размещение любых пронатовских структур или учебных центров в ЦА - это прямая угроза стабильности в Поволжье и на Урале, а также нанесение удара по ЕАЭС и ОДКБ.

Китай же видит в этом логическое продолжение попыток своей изоляции в рамках стратегии "сдерживания", угрозу мегапроекту "Один пояс – один путь", лишая Пекин безопасного сухопутного маршрута в Европу и Ближний Восток. Исходя из этого, Пекин будет искать более тесного альянса с Москвой и Тегераном в рамках укрепления антиамериканской коалиции.

Центральная Азия перед историческим выбором

Страны Центральной Азии стоят перед судьбоносным выбором в большой политической игре, где их суверенитет и стабильность - главная ставка. Ошибочный выбор в пользу Вашингтона, чья политика неизменно приносит на территории других государств "управляемый" хаос (как в Украине), грозит превратить весь регион в гигантскую зону турбулентности, последствия которой будут ощущаться от Пекина и Тегерана до Москвы и Стамбула. Устойчивость стран Центральной Азии будет проверена их способностью сохранять многовекторность в политике, не поддаваясь на провокации и пустые обещания, способные привести к расколу и конфронтации.


Иран, США, Центральная Азия, Кыргызстан
