"Без модернизации логистики Центральная Азия теряет конкурентоспособность"

- Светлана Лаптева
Начальник экономического отдела Международного института Центральной Азии (МИЦА) Азамат Тошев представил на Форуме аналитических центров государств-членов ШОС в Бишкеке доклад, посвященный развитию транспортно-цифровой связанности и экономической интеграции.

Эксперт отметил, что в условиях трансформации мировой экономики именно транспортная и цифровая связанность становятся ключевыми факторами устойчивого роста и конкурентоспособности государств региона. По его словам, для Узбекистана этот вопрос имеет стратегическое значение, так как страна не имеет прямого выхода к морю и объективно заинтересована в диверсификации маршрутов и снижении логистических издержек.

Спикер подчеркнул, что внешнеторговый оборот Узбекистана в 2025 году достиг 81 млрд долларов. При этом основными торговыми партнерами республики остаются государства ШОС: Китай (17 млрд долларов), Россия (13 млрд долларов) и Казахстан (около 5 млрд долларов). Существенный рост также зафиксирован в торговле с Кыргызстаном.

Особое внимание в выступлении было уделено барьерам в Центральной Азии. По имеющимся оценкам, стоимость транспортировки грузов в регионе значительно превышает среднемировые показатели, а доля транспортных издержек в конечной стоимости товаров может достигать 50%, что существенно ограничивает экономический рост.

В этой связи Тошев выделил приоритетные инфраструктурные проекты, среди которых:

  1. строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан;
  2. развитие трансафганского транспортного коридора;
  3. расширение транскаспийских маршрутов.

По словам представителя МИЦА, запуск железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан позволит перевозить до 15 млн тонн грузов в год и сократит логистические расстояния примерно на 900 км, что значительно усилит связанность всего пространства ШОС. Отдельно он подчеркнул необходимость цифровизации транспортных процессов, внедрения безбумажной торговли, гармонизации стандартов и упрощения таможенных процедур.

В экономической части доклада также был презентован Ташкентский международный финансовый центр. Он призван стать будущим региональным финансовым хабом со специальным правовым режимом, ориентированным на международные стандарты и повышение инвестиционной привлекательности.

В завершение Азамат Тошев отметил важную роль аналитических центров стран ШОС, подчеркнув необходимость скорейшего перехода от общих деклараций к практическим решениям по устранению инфраструктурных и регуляторных барьеров в регионе.


