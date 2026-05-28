Эксперт НИСИ предложила новую модель кооперации для стран ШОС

- Светлана Лаптева
В рамках дискуссии по экономической интеграции на пространстве ШОС ведущий эксперт Национального института стратегических исследований (НИСИ) Екатерина Лобанченко представила концепцию кооперационной диверсификации. Она предполагает формирование совместных производственных цепочек между странами-участницами.

По словам эксперта, в условиях нестабильности глобальных логистических маршрутов государствам ШОС важно не просто наращивать взаимную торговлю, но и выстраивать устойчивые региональные производственные связи.

От конкуренции к распределению функций

В основе предложенного подхода лежит идея отказа от традиционного понимания диверсификации как исключительно национальной задачи. Вместо этого эксперт предлагает рассматривать её как совместный процесс, при котором каждая страна занимает определенное звено в общей производственной цепочке.

"Государство не обязано производить сложный товар целиком. Оно может эффективно встроиться в отдельный этап - от поставки сырья и компонентов до финальной сборки или вывода продукции на рынок", - отмечалось в докладе.

Такой подход существенно снижает барьеры для входа в производство высокотехнологичной продукции и позволяет использовать уже существующие компетенции стран внутри региона.

Анализ производственных цепочек

Представленная аналитическая модель включает в себя несколько ключевых этапов:

  1. очистку и верификацию экспортных данных;
  2. формирование карты компетенций стран на основе показателя RCI (выявленное сравнительное преимущество);
  3. отбор перспективных товаров с учетом глобального спроса;
  4. декомпозицию готовой продукции на отдельные компоненты;
  5. построение карты совместного производства.

В докладе отдельно подчеркивается, что далеко не весь экспорт отражает реальные производственные возможности государств - часть потоков неизбежно связана с транзитом или разовыми поставками.

Разные профили экономик стран ШОС

Согласно проведенному анализу, страны организации демонстрируют разную структуру экспортного потенциала:

  1. Китай и Индия обладают наиболее широкой и мощной промышленной базой;
  2. Россия показывает более компактную, но ориентированную на технологически сложные товары структуру;
  3. Казахстан и Кыргызстан имеют сопоставимую ширину экспортной базы, однако различаются по уровню сложности выпускаемой продукции;
  4. Пакистан традиционно выделяется в текстильной отрасли;
  5. Беларусь удерживает сильные позиции в сегментах машиностроения, деревообработки и бумажной промышленности.

При этом значительная часть экспортных позиций стран региона сегодня приходится на промежуточные товары и сырьевые материалы, что, по мнению эксперта, создает колоссальный потенциал для интеграции.

Потенциал внутри ШОС

Главный вывод исследования заключается в том, что страны ШОС обладают взаимодополняемыми экономическими профилями. Это позволяет запускать устойчивые производственные циклы без необходимости организовывать полный цикл производства внутри одного государства.

"Переход к выпуску сложных товаров возможен не через концентрацию всех ресурсов внутри одной страны, а через грамотное распределение функций между партнёрами", - резюмировала Екатерина Лобанченко.

Эксперт подчеркнула, что данный подход способен стать фундаментом для принципиально новой модели промышленной кооперации внутри ШОС и значительно усилить устойчивость всей региональной экономики.


