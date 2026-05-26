Эксперт ИМЭП назвала главные барьеры для интеграции стран ШОС

Ведущий эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик выступила на Форуме аналитических центров государств - членов ШОС. В своём докладе она представила детальный анализ проблем и перспектив экономической интеграции, а также транспортной связанности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе выступления спикер отметила, что мировая экономика переходит от геополитической конкуренции к геоэкономическим процессам, в центре которых сегодня находятся цепочки поставок, транспортные коридоры и цифровая инфраструктура.

По её словам, ключевыми барьерами для более глубокой интеграции государств ШОС остаются геоэкономическая турбулентность, различия в моделях экономического управления, разный уровень цифрового развития и несогласованность торгово-правовых режимов. События последних лет - пандемия и международные кризисы - наглядно продемонстрировали уязвимость глобальных поставок и усилили необходимость создания более устойчивых логистических систем.

Отдельное внимание Лидия Пархомчик уделила вопросам транспортного взаимодействия. Она напомнила, что в рамках организации уже ведётся активная работа по согласованию железнодорожных и логистических маршрутов, а также по цифровизации международных автомобильных перевозок. В частности, речь идёт о планах по развитию дорожных карт логистических центров до 2030 года и тесном взаимодействии железнодорожных администраций стран-участниц.

Эксперт подчеркнула, что пространство ШОС объединяет ключевые евразийские транспортные артерии, включая китайскую инициативу "Один пояс - один путь", северные маршруты через Россию, Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор), а также мультимодальный коридор "Север - Юг" и другие трансрегиональные логистические цепочки.

При этом Казахстан играет центральную роль в развитии транзитного потенциала региона. В 2025 году объём железнодорожных перевозок в республике превысил 300 млн тонн, а транзит составил порядка 36–37 млн тонн, что наглядно отражает растущую значимость транспортного сектора для всей Центральной Азии.

В завершение выступления Лидия Пархомчик акцентировала внимание на важности цифровизации логистики, включая повсеместное внедрение электронного документооборота и систем сквозного отслеживания грузов. По её мнению, именно цифровая трансформация способна стать ключом к устранению существующих административных барьеров и повышению эффективности ключевых транспортных коридоров на пространстве ШОС.