Глава КИСИ: Банку развития ШОС необходима мощная аналитическая база

- Светлана Лаптева
Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан (КИСИ) Жандос Шаймарданов на Форуме аналитических центров государств-членов ШОС в Бишкеке заявил о необходимости углубления экономической интеграции и цифрового сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, современная международная повестка постепенно смещается от геополитики к геоэкономике, где ключевое значение приобретают транспортные коридоры, логистика, устойчивость цепочек поставок и цифровые технологии.

Шаймарданов отметил, что первым приоритетом для государств ШОС должна стать экономическая связанность - развитие транспортной, финансовой и гуманитарной инфраструктуры. Особое внимание сегодня уделяется устойчивости глобальных цепочек поставок, уязвимость которых проявилась во время пандемии и международных конфликтов.

В этой связи он предложил создать специальную платформу ШОС, которая позволила бы координировать производственные цепочки, логистику и размещение производств между государствами - участниками организации.

Вторым направлением сотрудничества спикер назвал инвестиционную и промышленную кооперацию. Он подчеркнул, что перспективный Банк развития ШОС сможет эффективно работать только при наличии совместных инфраструктурных и производственных проектов. По мнению Шаймарданова, аналитические центры стран ШОС могли бы стать интеллектуальной и экспертной основой такого банка, обеспечивая его исследованиями и аналитикой.

Отдельный блок выступления был посвящен цифровизации и искусственному интеллекту. Директор КИСИ отметил, что Казахстан уже определил развитие ИИ и цифровой экономики в качестве одного из национальных приоритетов. В стране созданы профильные структуры и министерства, а также реализуются проекты в сфере цифровых данных. В частности, Шаймарданов сообщил о запуске в Казахстане Астанинской биржи данных, которая должна стать площадкой для формирования рынка данных по аналогии с финансовыми биржами.

По его словам, государства ШОС могли бы совместно развивать общие банки данных, единые стандарты в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также создать общую базу знаний для обмена аналитикой, исследованиями и экспертными материалами.


Казахстан, форум, Бишкек, Кыргызстан, ШОС
