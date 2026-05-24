Цифровой белрубль могут задействовать в расчетах между странами ШОС

- Светлана Лаптева
Начальник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Ирина Русак заявила о необходимости углубления экономического и цифрового взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества.

Выступая на тематической дискуссии в рамках Форума аналитических центров стран-участниц ШОС в Бишкеке, Русак отметила, что с 2024 года институт является полноправным участником Консорциума экономических аналитических центров ШОС. В рамках этой работы эксперты уже подготовили совместные доклады по восстановлению экономик после пандемии, развитию цепочек поставок, промышленной кооперации и электронной торговли.

По ее словам, одним из наиболее перспективных направлений может стать развитие торговли услугами на пространстве ШОС, включая IT-сектор, программирование и строительные услуги. Она подчеркнула, что государства организации уже обладают успешными локальными практиками, которые можно масштабировать на уровне всего объединения.

Отдельное внимание представительница белорусской стороны уделила вопросам цифровизации и транспортной интеграции. В частности, речь идет о развитии "умной таможни", внедрении электронных товарно-транспортных накладных, создании единой базы сертификатов происхождения товаров и реализации проекта электронного торгово-логистического коридора "Шёлковый путь". Также прозвучало предложение активнее использовать на пространстве ШОС наработанный опыт Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере цифровых сервисов и логистики.

Русак сообщила, что Национальный банк Республики Беларусь сейчас работает над созданием цифрового белорусского рубля, который в будущем может использоваться как дополнительный платежный инструмент в расчетах между государствами ШОС.

Кроме того, белорусская сторона выступила за создание системы "одного окна" для международных перевозчиков, развитие единой цифровой логистической платформы и гармонизацию законодательства в сфере электронной коммерции.

В завершение Ирина Русак затронула тему искусственного интеллекта. По ее словам, в ближайшие годы ИИ-технологии и цифровые помощники будут оказывать колоссальное влияние на формирование информационной среды, в связи с чем государствам важно заранее вырабатывать общие правила регулирования и ответственного использования таких технологий.


