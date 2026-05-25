В Бишкеке оценят уязвимость горных регионов к изменению климата

В столице Кыргызстана пройдет консультативный семинар, посвященный вопросам уязвимости горных регионов и итогам крупного международного проекта "Устойчивое управление природными ресурсами в горных районах".

Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Италии в рамках Программы Секретариата Горного партнёрства ФАО (Mountain Partnership Secretariat). Его ключевые цели - повышение устойчивости горных экосистем и улучшение условий жизни местных сельских сообществ.

Как отмечают организаторы, горные территории сегодня относятся к числу наиболее уязвимых к глобальному изменению климата. В основе проведенного исследования лежит концепция уязвимости, применяемая Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК). Данная методика учитывает три главных фактора: подверженность рискам, чувствительность экосистем и их адаптационный потенциал.

Комплексный подход позволил экспертам связать воедино климатические, экологические и социально-экономические факторы, оценить риски продовольственной нестабильности и выявить территории, которые нуждаются в поддержке в первую очередь.

Международная инициатива охватила четыре страны: Афганистан, Кыргызстан, Черногорию и Пакистан. Всего в проекте были задействованы 22 национальные организации, а специальная программа по развитию потенциала охватила 73 профильных специалиста.

В ходе бишкекского семинара участникам представят детальные результаты оценки уязвимости, ключевые выводы и практические рекомендации. Отдельную сессию эксперты посвятят возможностям масштабирования этого опыта и применения отработанной методологии в других горных регионах мира.