Актеры фильма "Боз салкын" встретились спустя почти 20 лет

- Назгуль Абдыразакова
Фильм режиссера Эрнеста Абдыжапарова "Боз салкын", вышедший в 2007 году, стал одним из самых узнаваемых фильмов кыргызского кино. Картина быстро обрела популярность среди кыргызстанцев, а культовая и смешная реплика: "Бул айылдын эң маданияттуусу бизбиз, жадакалса этти да бычак, вилка менен жейбиз" ("Самые культурные в этом селе - это мы, мы даже мясо едим ножом и вилкой"), давно ушла в народ и до сих пор остается одной из самых цитируемых.

Спустя почти 20 лет актеры фильма вновь встретились на творческом вечере кинорежиссера Элнуры Осмоналиевой, которая в свое время сыграла в картине эпизодическую роль.

В этот вечер Бишкек будто на несколько часов окунулся в атмосферу большого кино. Перед гостями расстелили красную дорожку. Мужчины придерживались дресс-кода black tie, а девушки дополнили атмосферу вечера элегантными образами. Гости фотографировались, тепло общались и поздравляли Элнуру Осмоналиеву.

На красной дорожке можно было увидеть представителей самых разных сфер: кинодеятелей, политиков, спортсменов, предпринимателей, инфлюенсеров, представителей науки, культуры и бизнеса. Само мероприятие было продумано до мелочей.

Организаторы объединили сразу несколько направлений: кинематограф, гастрономию и моду. Гостям представили специальное меню, вдохновленное фильмами, к которым Элнура Осмоналиева имела отношение как режиссер и актриса. Названия блюд отсылали к ее киноработам и стали частью общей концепции вечера.

Элнура Осмоналиева -кинорежиссер, член Союза кинематографистов КР, директор ОФ "Билимкана", президент Федерации КР по олимпийской стрельбе из лука, бизнес-девелопер и коуч по личностному росту.

В фильмографии режиссера представлены как короткометражные, так и полнометражные документальные фильмы.

Среди них:

- "Шамчырак" (2009) лучший фильм Фестиваля авторского кино Центральной Азии;

- "Алмаз. Дордойдон чыккан асыл таш" (2010) лучший полнометражный документальный фильм кинофестиваля "Шакен жулдыздары" в Алматы;

- "Мекенибиз Ала-Тоо" (2013) лауреат национальной кинопремии "Ак Илбирс".

Особое место занимает короткометражный фильм "Сейде" (2015), получивший широкое международное признание. Картина удостоена наград международных фестивалей в США, Южной Корее, Германии и Израиле, а также была представлена в официальных программах крупнейших кинофестивалей мира, включая Venice International Film Festival, Sundance и BFI London Film Festival.

Режиссер Артыкпай Суюндуков отметил, что рад появлению в Кыргызстане такого человека, как Элнура Осмоналиева.

"Я рад, что у нас в Кыргызстане появился такой человек во множественном числе. Это и кинорежиссер, это и продюсер, это и актриса, это и общественный деятель, бизнесмен.

Поэтому мы рады, что у нас есть такая Элнура Осмоналиева. И сегодняшнее мероприятие тоже как-то сочетает все эти грани в одном лице. Даже внешне атмосфера, обстановка какие-то необычные. Это здорово.

Я поздравляю Элнуру с юбилеем, желаю ей, в первую очередь, здоровья и успехов", - сказал он.

Президент Ассоциации дошкольных образовательных организаций Эльмира Каримова отметила, что подобные вечера объединяют людей из разных сфер.

"Сегодняшний вечер говорит о том, что творческая элита начала привлекать к этому не просто творческих людей, но и людей, которые так или иначе находятся в этом творческом кругу, создают свои проекты, может быть, не в кино, а в других сферах.

И очень приятно видеть сегодня много интересных людей. Есть и научные работники, и кинорежиссеры, и актеры, и просто хорошие знакомые", -поделилась она.

Говоря о работах Осмоналиевой, Каримова призналась, что ей сложно выделить какую-то одну картину.

"Мне удалось увидеть "Сейде", "Боз салкын". Эти работы действительно впечатляют. Сама историческая нить, страновая, всегда лежит в основе. И Элнура - один из тех режиссеров, который снимает красивые, содержательные фильмы, исходя из истории народа. Это здорово", - отметила она.

Известный ивентор Кыргызстана Дарика Ибраимова рассказала, что подготовка вечера началась еще в феврале.

"Сегодня мы находимся на вечере Элнуры Осмоналиевой. Это такой уникальный ивент. Я знаю ее давно, работая над ее мероприятием, поняла, насколько у нее широкая фильмография.

Многие знают Элнуру как бизнесвумен, как человека, который управляет образовательным центром. Она также работает в спорте, но то, что у нее такой огромный, богатый опыт именно в кино, в киноиндустрии, на международной арене, знали, наверное, только некоторые люди.

И сегодня у нас есть шикарная возможность рассказать об этом. Сегодня вечер проходит в коллаборации с рестораном Ego, поэтому будет не только интересно, но и вкусно. Еще вместе мы добавили концепцию fashion. Мы хотим, чтобы такие вечера проходили на очень высоком культурном уровне", - сказала она.

По словам Ибраимовой, идея вечера постепенно превратилась в большую коллаборацию.

"Изначально идея заключалась в том, чтобы провести творческий вечер Элнуры Осмоналиевой. Позже к организации подключились ее подруги. Акылай Жунусова, являющаяся собственницей ресторана Ego, предложила разработать специальное меню и представить гостям авторскую кухню. Айнура Султанбаева, руководитель сети магазинов косметики и парфюмерии "April", поддержала fashion-концепцию вечера. Так творческий вечер объединил кинематограф, гастрономию и моду", - рассказала Ибраимова.

Ивентор призналась, что подготовка вечера оказалась непростой, поскольку организаторам пришлось объединить сразу несколько направлений и продумать множество деталей.

"На самом деле тяжело было все это организовать, потому что разные сферы, нестандартный подход. У Элнуры очень богатый опыт в плане режиссуры и очень много дополнительных проектов. И, если честно, собрать эту информацию было довольно сложно, учитывая ее занятость. А как ивентору мне было легко, потому что это интересное мероприятие. Идеи обсуждения начались еще в феврале, а непосредственно готовились мы примерно месяц", - рассказала она.

Сама Элнура Осмоналиева рассказала, что изначально выбрала кино как возможность говорить о социальных проблемах и переменах в обществе.

"Первоначально я выбрала кино для того, чтобы через документальное кино рассказывать о разных социальных темах, которые меня волнуют. Это и социальные перемены, и вопросы расслоения в обществе.

И со временем это переросло во что-то большее. "Я отучилась в Нью-Йорке и сейчас также выступаю в качестве продюсера различных кинопроектов с талантливыми режиссерами", - сказала она.

Говоря о дальнейших творческих планах, Осмоналиева также рассказала о недавней презентации нового документального фильма.

"Также мы совсем недавно презентовали документальный фильм "С вершин Шелкового пути", в котором звезды мирового кино Доминик Уэст и Кларк Питерс рассказывают миру о самобытности нашей культуры, красоте Кыргызстана и о том, насколько мы как нация смогли сохранить стиль жизни своих предков, и насколько это бесценно и редко.

Я очень рада, что 28 лет назад выбрала кино как возможность влиять на перемены в своей стране", - резюмировала режиссер.


