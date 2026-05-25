Министр Осмонов: Прогресс в трансплантации органов в Кыргызстане ощутим

Первый международный симпозиум по трансплантации и донорству органов - важнейшего направления в медицине по спасению людей, - состоявшийся в Бишкеке, собрал ведущих трансплантологов зарубежья из десяти с лишним стран.

Замечательным было его начала – с выражения благодарности настоящим врачам, лидерам в мировой трансплантологии, благодаря которым спасены десятки жизней кыргызстанцев, и которые на протяжении многих лет оказывали и оказывают помощь нашей стране в развитии этого жизненно важного направления в здравоохранении. Это - профессор, доктор Мехмет Хаберал, выдающийся турецкий хирург-трансплантолог, признанный на международном уровне эксперт в области трансплантации органов, президент Всемирного общества трансплантации органов.

И, конечно, известный в мировой трансплантологии ученый, заместитель директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, имя которого с благоговением произносят во многих наших семьях – профессор Олег Калачик. Олег Валентинович приехал впервые в Кыргызстан в 2011 году, а в июне 2012 года вместе с командой минских докторов и с нашими врачами провел первую в Кыргызстане операцию по пересадке почки 10-летнему ребенку и 65- летнему мужчине. И после он не раз приезжал со своей командой к нам, проводил мастер-классы, оперировал.

Более того, он провел 17 операций нашим детям на безвозмездной основе. Это – пример высочайшей верности принципам врачебного долга, преданности своей профессии, которой посвятил жизнь, профессионализма и, конечно, милосердия. На симпозиуме профессору Калачику устроили неожиданную и трогательную встречу с его бывшими пациентами, которые живут с пересаженными органами и думать забыли о перенесенной ими операции, воспитывают уже своих детей, но хорошо помнят, кто спас им жизнь.

Что примечательно, на таком, казалось бы, официальном мероприятии чувствовалась особая дружественная, заинтересованная атмосфера. Как сказала заместитель главного врача Кыргызско-турецкой больницы, координатор по вопросам трансплантации Минздрава Мира Исаева, "те, кто приехал к нам на симпозиум – это наши настоящие друзья, с которыми мы общаемся не менее тридцати лет, и вместе возвращаем людям жизнь".

В программе симпозиума - презентации и анализ новейших достижений в современной трансплантологии, обсуждение самых острых, самых злободневных проблем в этой особой области медицины, науки, можно, наверное, даже сказать, в особой стороне жизни – это посмертное донорство, подготовка специалистов.

В Кыргызстане, как отмечалось, проведено чуть более ста трансплантаций, в основном почки, последние 55 - на бюджетной основе. Не так давно успешно были проведены пять пересадок печени. Первую осуществили самостоятельно трансплантологи Национального хирургического центра имени М.Мамакеева, остальные с участием коллег из Турции и России. Создана и оборудована лаборатория трансплантации клеток и иммунотипирования, где проводят иммуногенетическое обследование реципиентов и доноров, включая специальный метод определения антигенов тканевой совместимости пациента. Что позволяет определить степень соответствия между органами донора и организмом реципиента. На ее создание президент страны Садыр Жапаров выделил один миллион долларов. Раньше, по словам Миры Исаевой, приходилось отвозить образцы в Минск, чтобы провести необходимую процедуру, без которой такая операция просто немыслима. У врачей сейчас есть и необходимое оборудование для ее проведения, есть и хорошо подготовленные специалисты, прошедшие стажировку в России, Турции, Беларуси.

Есть, наконец, и понимание у руководства страны, что развитие этого особого направления в медицине - вопрос жизни и смерти. Но пока страна только в начале этого непростого пути становления службы. Хотя могла бы быть если не в лидерах, то однозначно не в нынешнем ее состоянии. Ведь именно в Кыргызском научном центре гематологии, созданном и руководимом академиком Абдухалимом Раимжановым, в 2007 году вместе с турецкими коллегами и, в частности, с академиком Сулейманом Динчером была проведена впервые в Центральной Азии операция по аутотрансплантации костного мозга. В течение последующих лет было сделано еще 40 операций, из них - 36 больным с миеломной болезнью и 4 - с острым лейкозом, благодаря которым люди со смертельными заболеваниями, образно говоря, получили путевку в жизнь. Для проведения таких операций в центре были подготовлены и врачи, и медицинские сестры. 14 лет назад была предпринята попытка проведения операции по пересадке печени. И если бы тогда эти начинания получили поддержку верхов, то сколько жизней за эти годы можно было бы спасти!

- Этот симпозиум, можно сказать, некий взгляд в завтра. И в этом взгляде превалирует оптимизм, поскольку прогресс последних лет в этом направлении действительно ощутим. Самое сложное – это начать. И если начало положено и оно хорошее, то можно продвигаться дальше. Да, это дорогостоящие операции, но ведь это возможность не просто вылечить человека, а вернуть людям полноценную и здоровую жизнь.

А это дороже всего. Более тысячи наших граждан провели трансплантацию почек, печени в зарубежных клиниках. И были случаи, когда развивались осложнения, когда больным приходилось платить вдвое большую сумму - до ста тысяч долларов, чем им предлагали перед операцией. Но сейчас и у нас становится все больше счастливых историй пациентов, которые эту помощь теперь получили, не уезжая из страны, из дома. И однозначно, стоимость операции по пересадке печени в разы меньше – 25 тысяч долларов. А расходы при пересадке почки покрываются со стороны государства.

И мы продолжаем развивать и улучшать эту службу. Сейчас создаем единый реестр пациентов, нуждающихся в пересадке. Уже готово положение по трансплантологии. Это - шаги к внедрению мировых стандартов в нашу практику. И надо избегать стереотипов, что у нас это не делается. Нынешнее руководство страны хорошо нас поддерживает. Благодаря поддержке зарубежных коллег мы улучшаем подготовку врачей. И хотел бы особо отметить, что все больше появляется в стране специалистов - людей заинтересованных, мотивированных и горящих идеей помощи людям. Больше становится молодых докторов, которые готовы учиться, повышать свою квалификацию, чтобы проводить такие сложные операции, - сказал министр здравоохранения Дамир Осмонов.

Что касается вопроса о том, хватает ли донорских органов для пересадки, то в стране пока разрешена пересадка органов - почки, части печени и костного мозга - от прижизненных доноров-родственников пациента. Но с развитием этого направления этот вопрос станет актуальным для нас. Уже сейчас есть случаи, когда, например, почки пяти родственников пациента, нуждающегося в такой операции, не подошли по медицинским показаниям для пересадки ему. И человеку либо надо ехать в другую страну, где разрешено посмертное донорство, если, конечно, у него есть не менее 40 тысяч долларов, либо умирать. То есть вопрос о расширении круга доноров и о посмертном донорстве назрел.

В Узбекистане, например, законодательно разрешили пересадку органов от мужа жене и наоборот. Как сказал в интервью vb.kg Болатбек Баймаханов, академик, директор Национального научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова в Алматы, где уже проведено более трех тысяч трансплантаций сердца, легкого, поджелудочной железы, печени, почки, в странах Центральной Азии надо развивать посмертное донорство. Трансплантация от живого донора не покрывает уже потребности в пересадке органов и никогда не покроет.

- Девяносто процентов операций в Казахстане проводится от живого донора. И пока медленно идет продвижение в рассмотрении вопроса посмертного донорства. Не так, как того требует жизнь. Безусловно, сказывается менталитет населения, его неподготовленность к донорству. Говорим об этом уже 25 лет, но вопрос, как говорится, и ныне там, - сказал академик Баймаханов. – То же самое мы видим и в странах Центральной Азии.

В 2025-м в Кыргызстане было зафиксировано 403 случая цирроза печени. И это только те пациенты, которые официально обратились в медицинские учреждения и были зарегистрированы. Многие люди живут с недугом, не зная о нем, и обращаются к врачам уже на поздних стадиях. Если исходить из этой статистики, то, как отметил заведующий отделением трансплантологии органов Национального хирургического центра Эрнис Тилеков, примерно 100 пациентов в год нуждаются в операции по пересадке печени. Уже на сегодняшний день в НХЦ имени Мамакеева зарегистрировано 30 пациентов, нуждающихся в пересадке печени. Проблема в том, что у многих нет донора.

-Да, этот вопрос требует обсуждения. Сейчас рассматривается вопрос о расширении родственных линий для пересадки органов, - сказал глава Минздрава Кыргызстана.

Этот вопрос не стоит остро в Беларуси, которая входит в ТОП 7 стран в мире по уровню трансплантационной активности.

- На 98 процентов наша программа держится на трупной пересадке. В течение четырех месяцев пациент получает необходимую помощь. К нам приезжают оперироваться из разных стран, в том числе из стран Центральной Азии. Наше население спокойно относится к посмертному донорству и каждый из нас понимает, что трансплантация - это даже не лечение, это радикальное возвращение человеку возможности нормально жить. И нужно как можно быстрее дать ему эту возможность вернуться к жизни, - сказал профессор Олег Калачик.

По мнению заведующего отделением трансплантологии Национального центра охраны материнства и детства Мирбека Байзакова, такие крупные международные симпозиумы привлекают внимание правительства к обсуждаемым на них проблемам.

- А это важно, потому что без поддержки государства этой службе сложно развиваться. Важно, чтобы как можно меньше кыргызстанцев уезжало оперироваться за границу. От этого все будут только в плюсе – и сами люди, и государство, - подчеркнул в интервью vb.kg Мирбек Байзаков, который проходил годовую стажировку у самого Мехмета Хаберала и которому бесконечно благодарен за приобретенные опыт и знания.

В Кыргызстане уже есть молодые специалисты, горящие идеей оказания помощи людям, о которых говорил министр здравоохранения страны. Один их них анестезиолог-реаниматолог в области трансплантологии – Эмирлан Кубанычбеков, который прошел отличную подготовку в Турции и работал во время недавних пересадок печени в Кыргызстане. Нагрузка на анестезиолога тоже огромнейшая, поскольку, как рассказал vb.kg Эмирлан, во время таких операций развиваются выраженные гемодинамические изменения и надо поддерживать жизнеспособность всех органов и систем. Анестезиологов-реаниматологов именно в области трансплантологии пока в нашей стране не более десяти.

Но трансплантация органов в стране уже не воспринимается как чудо, как стереотип, что у нас это не делается, о котором говорил министр здравоохранения. Теперь это – жизненная необходимость. И постепенно, медленно, но планомерно развитие службы идет. И после трансплантации человек не брошен на произвол судьбы: все лекарственное обеспечение - необходимые в этом случае иммунодепрессанты достаточно дорогие - в течение года полностью оплачивается из бюджета. И это очень большое достижение.