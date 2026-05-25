Премия имени Авиценны в области медицины учреждена в Таджикистане

Международная премия имени Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины учреждена в Таджикистане. Об этом сообщили в посольстве Таджикистана в Кыргызстане.

Как говорится в комментарии к соответствующему указу, премия утверждена с целью признания вклада великого сына таджикского народа Абуали ибн Сино в сферу здравоохранения и развитие медицинской науки на мировой арене.

Отмечается, что очередная инициатива президента Таджикистана Эмомали Рахмона по учреждению этой международной премии является неординарным шагом на международном уровне и важной вехой в изучении научного наследия выдающегося сына таджикского народа в мировом масштабе. Данная инициатива внесет значительный вклад в развитие медицинской науки и международной системы здравоохранения.

Инициатива направлена на поощрение ученых в области медицины не только внутри страны, но и на международном уровне. Премии будут удостаиваться лица, внесшие выдающийся вклад в развитие международного здравоохранения и мировой медицинской науки.

В научном наследии Абуали ибн Сино ключевое место занимали вопросы здоровья и санитарии, а темы, связанные со здоровьем человека, окружающей средой и профилактикой инфекционных заболеваний, нашли широкое отражение в его научных трудах. Благодаря своему бессмертному наследию ибн Сино и сегодня остается духовным и интеллектуальным спутником человечества.

Научные исследования, теории и практические рекомендации Абуали ибн Сино до настоящего времени не только сохраняют свою научную и практическую значимость, но и способствуют укреплению здоровья мирового сообщества, особенно в сфере профилактики инфекционных заболеваний, которые в последние годы вызывают серьезную озабоченность человечества. Более того, многие его идеи получили подтверждение с использованием современных научных методов.

В настоящее время в Таджикистане его именем названы Государственный медицинский университет, а также один из районов столицы - города Душанбе.

Ежегодно 18 августа - в день рождения Абуали ибн Сино - в Таджикистане отмечается профессиональный праздник работников сферы здравоохранения.

В Таджикистане уверены, что очередная инициатива президента Эмомали Рахмона сыграет важную роль в решении глобальных вопросов сферы здравоохранения и, как и другие его инициативы мирового уровня, найдет поддержку международного сообщества.