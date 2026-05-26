Погода
$ 87.46 - 87.84
€ 101.00 - 102.00

Первым космонавтом из Гонконга стала женщина

241  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С космодрома Цзюцюань успешно стартовал китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-23" с тремя тайконавтами на борту. Нынешняя миссия уже стала исторической: в состав экипажа вошла Ли Цзяин - первый в истории космонавт и первая женщина из Гонконга, отправившаяся на орбиту в рамках космической программы КНР. Вместе с ней в полёт отправились командир корабля Чжу Янчжу и тайконавт Чжан Чжиюань. Экипажу предстоит провести в космосе серию сложных научных исследований, включая уникальные эксперименты с искусственными эмбрионами в условиях микрогравитации.

Биография Ли Цзяин заметно отличается от пути большинства китайских космонавтов прошлых поколений, которые преимущественно были военными лётчиками. До зачисления в отряд она работала старшим офицером полиции Гонконга, специализируясь на технических расследованиях, а также защитила докторскую степень в области компьютерной криминалистики и цифровой безопасности. В китайских медиа её называют ярким представителем нового поколения тайконавтов, сочетающих в себе качества исследователей, инженеров и учёных. Кроме того, на Земле Ли Цзяин воспитывает троих детей. В родном Гонконге её успех уже связали с так называемым "духом Лайон-Рок" - популярной местной идиомой, символизирующей исключительное упорство и умение преодолевать любые жизненные трудности.

Попаданию в экипаж предшествовала сложнейшая подготовка в Китайском центре подготовки космонавтов в Пекине, которая считается одной из самых жёстких в мире. Ли Цзяин прошла около 1700 часов интенсивных тренировок в составе четвёртой группы тайконавтов, отобранной в 2024 году. Программа обучения включала регулярные медицинские обследования, психологические тесты, изнурительные тренировки на выносливость и перегрузки, работу в условиях строгой изоляции, отработку действий в невесомости, а также глубокое изучение инженерных систем корабля и космической медицины. По словам самой Ли Цзяин, график был крайне напряжённым, из-за чего встречи с семьёй во время обучения происходили редко.

Успешный запуск "Шэньчжоу-23" наглядно демонстрирует новую стратегию развития китайской космической программы, которая в последние годы активно расширяется и делает ставку на привлечение гражданских специалистов и научных сотрудников. Именно это обновлённое поколение тайконавтов в будущем рассматривается властями КНР в качестве основы для планируемых пилотируемых лунных миссий. Для самого Гонконга этот полёт стал важной вехой: жители города восприняли событие как знак того, что специальный административный район стал полноценной и неотъемлемой частью масштабных космических достижений Китая.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458812
Теги:
Китай, космонавтика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  