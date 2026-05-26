Первым космонавтом из Гонконга стала женщина

С космодрома Цзюцюань успешно стартовал китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-23" с тремя тайконавтами на борту. Нынешняя миссия уже стала исторической: в состав экипажа вошла Ли Цзяин - первый в истории космонавт и первая женщина из Гонконга, отправившаяся на орбиту в рамках космической программы КНР. Вместе с ней в полёт отправились командир корабля Чжу Янчжу и тайконавт Чжан Чжиюань. Экипажу предстоит провести в космосе серию сложных научных исследований, включая уникальные эксперименты с искусственными эмбрионами в условиях микрогравитации.

Биография Ли Цзяин заметно отличается от пути большинства китайских космонавтов прошлых поколений, которые преимущественно были военными лётчиками. До зачисления в отряд она работала старшим офицером полиции Гонконга, специализируясь на технических расследованиях, а также защитила докторскую степень в области компьютерной криминалистики и цифровой безопасности. В китайских медиа её называют ярким представителем нового поколения тайконавтов, сочетающих в себе качества исследователей, инженеров и учёных. Кроме того, на Земле Ли Цзяин воспитывает троих детей. В родном Гонконге её успех уже связали с так называемым "духом Лайон-Рок" - популярной местной идиомой, символизирующей исключительное упорство и умение преодолевать любые жизненные трудности.

Попаданию в экипаж предшествовала сложнейшая подготовка в Китайском центре подготовки космонавтов в Пекине, которая считается одной из самых жёстких в мире. Ли Цзяин прошла около 1700 часов интенсивных тренировок в составе четвёртой группы тайконавтов, отобранной в 2024 году. Программа обучения включала регулярные медицинские обследования, психологические тесты, изнурительные тренировки на выносливость и перегрузки, работу в условиях строгой изоляции, отработку действий в невесомости, а также глубокое изучение инженерных систем корабля и космической медицины. По словам самой Ли Цзяин, график был крайне напряжённым, из-за чего встречи с семьёй во время обучения происходили редко.

Успешный запуск "Шэньчжоу-23" наглядно демонстрирует новую стратегию развития китайской космической программы, которая в последние годы активно расширяется и делает ставку на привлечение гражданских специалистов и научных сотрудников. Именно это обновлённое поколение тайконавтов в будущем рассматривается властями КНР в качестве основы для планируемых пилотируемых лунных миссий. Для самого Гонконга этот полёт стал важной вехой: жители города восприняли событие как знак того, что специальный административный район стал полноценной и неотъемлемой частью масштабных космических достижений Китая.