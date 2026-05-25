Борцы из Кыргызстана успешно стартовали на чемпионате Азии во Вьетнаме

Сборная Кыргызстана успешно выступает на чемпионате Азии по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет (U-17) и до 23 лет (U-23). На турнире, который в эти дни проходит в городе Дананг (Вьетнам), отечественные борцы уже завоевали шесть медалей.

В активе кыргызстанской команды три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

Чемпионами Азии в возрастной категории U-23 стали Ырыскелди Хамзаев (до 72 кг), Эрлан Марс уулу (до 82 кг) и Нурболот Токтогонов (до 130 кг).

Серебряным призёром континентального первенства стал Жениш Жумабеков, выступавший в весовой категории до 97 кг.

Бронзовые медали в копилку сборной принесли Нуристан Суеркулов (до 60 кг) и Баяман Каримов (до 67 кг).

Чемпионат Азии во Вьетнаме продлится до 31 мая, и кыргызстанские спортсмены сохраняют отличные шансы увеличить количество завоёванных наград.