Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.00 - 102.00

Борцы из Кыргызстана успешно стартовали на чемпионате Азии во Вьетнаме

48  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана успешно выступает на чемпионате Азии по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет (U-17) и до 23 лет (U-23). На турнире, который в эти дни проходит в городе Дананг (Вьетнам), отечественные борцы уже завоевали шесть медалей.

В активе кыргызстанской команды три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

Чемпионами Азии в возрастной категории U-23 стали Ырыскелди Хамзаев (до 72 кг), Эрлан Марс уулу (до 82 кг) и Нурболот Токтогонов (до 130 кг).

Серебряным призёром континентального первенства стал Жениш Жумабеков, выступавший в весовой категории до 97 кг.

Бронзовые медали в копилку сборной принесли Нуристан Суеркулов (до 60 кг) и Баяман Каримов (до 67 кг).

Чемпионат Азии во Вьетнаме продлится до 31 мая, и кыргызстанские спортсмены сохраняют отличные шансы увеличить количество завоёванных наград.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458815
Теги:
борьба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  