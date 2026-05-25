Дональд Трамп заявил о готовности укреплять отношения с Кыргызстаном

Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Соединенных Штатах Эдиля Байсалова. Церемония состоялась 21 мая 2026 года в Белом доме. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, во время встречи Эдиль Байсалов передал Дональду Трампу теплые приветствия и наилучшие пожелания от президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Посол также подтвердил заинтересованность Бишкека в дальнейшем укреплении кыргызско-американского сотрудничества.

В ходе выступления Эдиль Байсалов отметил, что Кыргызстан высоко ценит поддержку США с первых лет независимости, а также поблагодарил американскую сторону за внимание к развитию отношений с Центральной Азией.

В свою очередь Дональд Трамп приветствовал нового посла Кыргызстана и выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений. По его словам, США высоко ценят теплые отношения между народами двух стран и рассчитывают на расширение политического и экономического сотрудничества.

После церемонии в посольстве Кыргызстана в Вашингтоне состоялся дипломатический прием в честь вручения верительных грамот.