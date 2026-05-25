В столице подвели итоги масштабного полумарафона One Run

В Бишкеке состоялся IV международный полумарафон One Run, который прошёл 23 мая на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром - детям". В масштабном спортивном событии приняли участие более 1200 атлетов.

Мероприятие посетили представители Государственного агентства физической культуры и спорта, в том числе директор Дирекции по олимпийским видам спорта Мелис Тобокелов, а также руководство Федерации лёгкой атлетики Кыргызстана.

Участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км и в классическом полумарафоне на 21,1 км. Кроме того, в рамках мероприятия были организованы специальные детские забеги.

На главной дистанции (21,1 км) золотые медали завоевали Тилекжан Жекшеналы уулу среди мужчин (результат - 1:08:03) и Мария Коробицкая среди женщин (результат - 1:22:45).

В забеге на 10 км первыми к финишу пришли Александр Салахидинов (32:22) и Айгерим Абденбаева (43:03).

На самой короткой дистанции в 5 км лучшими в своих категориях стали Самат Казакбаев и Айым Озгорушева.

Организаторы подчеркнули, что международный полумарафон One Run продолжает выполнять важную миссию по развитию массового спорта и популяризации бега в Кыргызстане.


марафон, Бишкек
