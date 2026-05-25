Кыргызстанские школьники стали призерами международной олимпиады в Сочи

- Назгуль Абдыразакова
Кыргызстанские школьники завоевали 7 медалей на Открытой международной биологической олимпиаде Open International Biology Olympiad (OIBO-2026). Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Олимпиада прошла с 15 по 22 мая на базе образовательного центра "Сириус" в городе Сочи Российской Федерации.

В интеллектуальном соревновании приняли участие более 100 юных биологов из 18 стран мира.

Сборная Кыргызской Республики была представлена шестью школьниками и завоевала в индивидуальном зачёте 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Ими стали:

Дмитрий Рубан - ученик 11 класса STEM-школы "Сейтек" золотая медаль;

Нурсултан Увалиев - ученик 12 класса STEM-школы "Сейтек" серебряная медаль;

Улукбек Русланбеков -ученик 10 класса STEM-школы "Сейтек" серебряная медаль;

Атахан Исираев - ученик 11 класса учебно-воспитательного комплекса "Кут Билим" Иссык-Кульской области серебряная медаль;

Анатай Нурланов - ученик 10 класса школы №61 имени Е.Б. Якира -серебряная медаль;

Эржан Асанов -ученик 11 класса лицея имени Х. Карасаева Иссык-Кульской области - бронзовая медаль.

Кроме того, сборная Кыргызстана завоевала золотую медаль в командном (проектном) этапе Project Round.

Руководителем и тренером сборной команды выступил Асхатбек Темиркулов.


Теги:
наука, Россия, школа, Кыргызстан
