Кыргызстанские школьники стали призерами международной олимпиады в Сочи

Кыргызстанские школьники завоевали 7 медалей на Открытой международной биологической олимпиаде Open International Biology Olympiad (OIBO-2026). Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Олимпиада прошла с 15 по 22 мая на базе образовательного центра "Сириус" в городе Сочи Российской Федерации.
В интеллектуальном соревновании приняли участие более 100 юных биологов из 18 стран мира.
Сборная Кыргызской Республики была представлена шестью школьниками и завоевала в индивидуальном зачёте 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль.
Ими стали:
Дмитрий Рубан - ученик 11 класса STEM-школы "Сейтек" золотая медаль;
Нурсултан Увалиев - ученик 12 класса STEM-школы "Сейтек" серебряная медаль;
Улукбек Русланбеков -ученик 10 класса STEM-школы "Сейтек" серебряная медаль;
Атахан Исираев - ученик 11 класса учебно-воспитательного комплекса "Кут Билим" Иссык-Кульской области серебряная медаль;
Анатай Нурланов - ученик 10 класса школы №61 имени Е.Б. Якира -серебряная медаль;
Эржан Асанов -ученик 11 класса лицея имени Х. Карасаева Иссык-Кульской области - бронзовая медаль.
Кроме того, сборная Кыргызстана завоевала золотую медаль в командном (проектном) этапе Project Round.
Руководителем и тренером сборной команды выступил Асхатбек Темиркулов.