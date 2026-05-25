Нурболот Токтогонов завоевал золото чемпионата Азии U-23 по борьбе

Кыргызстанский борец Нурболот Токтогонов стал победителем молодежного чемпионата Азии по спортивной борьбе 2026 года среди спортсменов до 23 лет, который проходит во Вьетнаме.

Выступая в весовой категории до 130 кг, Токтогонов выиграл все три поединка и уверенно завоевал золотую медаль турнира.

На пути к титулу он победил казахстанского спортсмена Жохара Узарова, затем одолел представителя Индии Хардипа, а в финальной схватке взял верх над борцом из Узбекистана Жавохиром Шодияровым.

Эта победа принесла Кыргызстану очередное золото на континентальном первенстве и укрепила позиции национальной сборной в медальном зачёте.