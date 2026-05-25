На КПП "Ак-Тилек" скопились около 150 грузовиков

Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщила, что пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы работают в штатном режиме.

Вместе с тем из-за сезонного увеличения грузопотока перед КПП "Ак-Тилек - Автодорожный" на выезде из Кыргызстана наблюдается скопление грузовых автомобилей.

По состоянию на 25 мая 2026 года в очереди на прохождение пограничного контроля находятся около 150 фур. При этом на въезде в Кыргызстан скопления транспорта не зафиксировано.

В ведомстве отметили, что контрольные процедуры на кыргызской стороне проводятся в оперативном режиме. Сотрудники погранслужбы принимают меры для максимально быстрого оформления лиц, транспортных средств и грузов при соблюдении требований безопасности и действующего законодательства.