Аскат Алагозов рассказал, кто является общественным советником президента

В Кыргызстане в настоящее время нет граждан, занимающих должности общественного советника или общественного помощника президента. Об этом сообщил на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

"В настоящее время среди граждан Кыргызстана нет никого, кто занимал бы должности "общественного советника Президента" или "общественного помощника президента".

Это заявление связано с тем, что в последнее время некоторых людей ошибочно называют "общественным советником президента" или "общественным помощником президента".

Напомню, что в сентябре 2024 года Президент Садыр Жапаров в рамках реформирования Администрации Президента и повышения эффективности управления освободил от обязанностей всех советников и помощников, работавших на общественных началах (7 общественных помощников и 19 общественных советников).

На сегодняшний день единственным общественным советником президента Кыргызской Республики является основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (по вопросам цифровых активов и блокчейн-технологий)", - говорится в сообщении Алагозова.


Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
