В Бишкеке за выходные задержали более 20 подозреваемых лиц

В минувшие выходные сотрудники милиции Бишкека несли службу в усиленном режиме. Особое внимание уделялось охране общественного порядка возле ночных клубов, развлекательных заведений и в местах массового скопления людей.

Как сообщили в ГУВД столицы, в рамках профилактических и рейдовых мероприятий были организованы пешие и мобильные патрули для предупреждения правонарушений и обеспечения безопасности горожан и гостей столицы.

По итогам рейдов сотрудники милиции составили более 3 тысяч административных протоколов за различные правонарушения.

Кроме того, выявлены свыше 25 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

В районные управления внутренних дел доставили около 400 человек. В отношении 30 граждан суд избрал меру в виде водворения в спецприемник СОБ ГУВД Бишкека.

Также на специализированную штрафстоянку отправили более 600 автомототранспортных средств за нарушения правил дорожного движения и другие административные правонарушения.

Помимо этого, по горячим следам были раскрыты преступления различной степени тяжести. В ИВС ГУВД Бишкека водворены более 20 подозреваемых. В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

В ГУВД призвали жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок, правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.


задержание, безопасность, Бишкек, милиция
