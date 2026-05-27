Жапаров обязал полпредов отчитываться перед населением дважды в год

119  0
- Светлана Лаптева
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому полномочные представители главы государства в областях обязаны проводить встречи с населением два раза в год. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрация президента.

Соответствующие изменения внесены в указ "О полномочном представителе президента КР в области" от 15 июля 2021 года.

Согласно новому документу, официальные встречи руководителей регионов с жителями должны проходить ежегодно в строго определенные периоды: в феврале – марте и ноябре – декабре.

В пресс-службе пояснили, что данные изменения были разработаны по итогам рабочей поездки главы государства в Ошскую область и город Ош, которая состоялась в апреле этого года. Поправки направлены на усиление подотчетности региональных властей и укрепление обратной связи с гражданами.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
