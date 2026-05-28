В Бишкеке обсудили климатическую адаптацию горных регионов

В Бишкеке завершился международный семинар, посвященный итогам проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) по оценке уязвимости горных регионов и их адаптации к изменению климата.

Мероприятие собрало более 60 участников, включая представителей государственных органов, национальных экспертов из Афганистана, Кыргызстана, Черногории и Пакистана, а также партнеров по развитию и международные организации. Главная цель встречи - перевести результаты исследований в практические шаги по устойчивому управлению природными ресурсами.

Семинар стал финальным аккордом четырехлетнего проекта "Устойчивое управление природными ресурсами в горных районах", реализуемого ФАО совместно с Римским университетом "Сапиенца" при финансовой поддержке правительства Италии. За это время Афганистан, Албания, Кыргызстан, Черногория и Пакистан получили поддержку в разработке методологий оценки уязвимости и определении конкретных мер адаптации на основе анализа данных и консультаций на местах.

Горные районы занимают около 27% поверхности Земли и вмещают почти половину мировых центров биоразнообразия. Местные сообщества играют ключевую роль в сохранении этих экосистем и поддержании традиционных знаний. В то же время горные регионы стремительно теряют устойчивость из-за климатических и социально-экономических факторов, включая дефицит воды, засухи, старение инфраструктуры, ограниченный доступ к рынкам и растущее туристическое давление на охраняемые территории.

В тесном взаимодействии с национальными и местными властями проект помог выявить адаптированные решения и укрепить координацию. В рамках инициативы разрабатывались планы внедрения водосберегающих технологий, включая системы капельного орошения и строительство водохранилищ, а также создавались системы мониторинга охраняемых природных территорий и национальных парков.

Проект также включил масштабную программу повышения квалификации, в рамках которой обучение прошли 72 национальных специалиста из 21 учреждения стран-участниц. Этот подход сочетал полевые исследования, местные наблюдения и консультации с геопространственным анализом и современными методами обработки данных.

Представитель ФАО Олег Гучгельдыев отметил, что Кыргызстан особенно остро ощущает последствия изменения климата из-за своего географического положения.

"Изменения температуры привели к изменению режима осадков и более частым засухам, особенно на горных пастбищах. Поскольку горы занимают более 90% территории страны, крайне важно укреплять устойчивость к климатическим рискам", - подчеркнул он.

Специалист ФАО по устойчивому управлению природными ресурсами и геопространственному анализу Фабио Грита добавил, что проект помог укрепить национальный потенциал и определить приоритеты для развития горных регионов на основе научных данных и местных знаний.