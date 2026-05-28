В Бишкеке пройдет бизнес-миссия под брендом "Сделано в России"

256  0
- Светлана Лаптева
Российский экспортный центр (РЭЦ) организует в Бишкеке многоотраслевую деловую миссию под национальным брендом "Сделано в России".

Мероприятие пройдет 3–4 июня в отеле Novotel Bishkek City Center. В бизнес-миссии примут участие около 25 российских компаний, представляющих самые разные отрасли - от продуктов питания (мясная, молочная продукция, кондитерские изделия и бакалея) до бытовой химии, техники, фармацевтики и косметики.

Площадка станет местом деловых переговоров (B2B-встреч) между производителями из России и предпринимателями из Кыргызстана. Стороны обсудят перспективы долгосрочного сотрудничества, а также вопросы поставок товаров и услуг в страны Центральной Азии.

К участию приглашаются компании из Кыргызстана, заинтересованные в установлении прямых контактов с российскими поставщиками. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация доступна по ссылке: https://madeinrussia-dmkgz.expocentr.ru/.


Теги:
Россия, Бишкек, Кыргызстан, экономика
