В Бишкеке министры науки стран ШОС обсудили совместные проекты

- Светлана Лаптева
В Бишкеке завершило работу 10-е Совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств - членов ШОС.

Заседание прошло под председательством министра образования и науки Кыргызской Республики Гульзат Исмаиловой. Российскую делегацию возглавила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

В работе совещания приняли участие представители России, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы научно-технического сотрудничества, а также реализацию совместных программ. Особое внимание делегаты уделили инициативе Кыргызстана по формированию единого пространства ШОС в сфере "зеленых" технологий.

Также были подведены предварительные итоги пилотного конкурса многосторонних исследовательских проектов ШОС, на который поступило более 450 заявок. Участники договорились о проведении нового отбора по приоритетным направлениям научных изысканий.

В ходе мероприятия состоялась двусторонняя встреча Ольги Петровой с заместителем вице-президента по научно-технологической политике и развитию Ирана Исфандияром Ихтияри. Стороны обсудили расширение российско-иранского взаимодействия в области науки и технологий, в том числе на площадках БРИКС и ШОС.

Следующее совещание руководителей профильных ведомств стран ШОС состоится в 2027 году в Пакистане.


Теги:
наука, Кыргызстан
