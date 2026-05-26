Команда "Ынтымак" завоевала главный трофей турнира по кок-бору

В Таласе завершился республиканский турнир Кубок Победы по кок-бору - 2026", победителем которого стала команда "Ынтымак".

В финальном поединке "Ынтымак" встретился с командой "Намыс" и одержал победу со счетом 4:2, завоевав главный трофей турнира. За победу команда получила 1,5 миллиона сомов, а серебряный призер -1 миллион сомов.

Бронзовые медали соревнований достались команде "Достук", которая в матче за третье место уверенно обыграла "Сары-Озон" со счетом 4:1. Призовые за третье место составили 500 тысяч сомов.

Также в рамках турнира состоялся международный товарищеский матч между молодежной командой Таласа и командой из Шымкента (Казахстан), в котором хозяева одержали крупную победу со счетом 10:2.